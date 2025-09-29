Du lịch Hà Nội tăng cao kỷ lục nhờ hiệu ứng A80

Kinh tế

Sở Du lịch Hà Nội cho biết đã đón khoảng 4,17 triệu lượt khách du lịch trong tháng 9, tăng tới 98% so với cùng kỳ năm 2024. Đây được xem là một trong những tháng có mức tăng trưởng cao nhất từ đầu năm đến nay, nhờ vào hiệu ứng của chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Trong tháng 9, du lịch Hà Nội đón hơn 4,1 triệu lượt khách (khách quốc tế đạt 666.700 lượt, tăng 46,8% so với cùng kỳ, khoảng 470.000 lượt khách lưu trú). Khách nội địa chiếm tỷ trọng lớn với 3,5 triệu lượt, gấp đôi so với tháng 9-2024. Sự bùng nổ của du lịch nội địa cho thấy sức hút mạnh mẽ của Hà Nội trong các kỳ nghỉ lễ và các hoạt động trải nghiệm văn hóa - lịch sử.

Tổng thu từ khách du lịch trong tháng đạt 12.000 tỷ đồng, tăng 46,1% so với cùng kỳ. Về hoạt động lưu trú, công suất sử dụng phòng khách sạn bình quân trong tháng đạt 68,6%. Số lượng cơ sở lưu trú ngoài xếp hạng vẫn chiếm tỷ trọng lớn, phản ánh sự đa dạng trong lựa chọn dịch vụ của du khách.

Trong tháng 9, Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp với nhiều đơn vị triển khai các sản phẩm mới như tàu du lịch “Hà Nội 5 cửa ô - The Hanoi Train”, các tour trải nghiệm nông nghiệp cũng như khảo sát phát triển sản phẩm du lịch đêm. Các hoạt động này vừa mở rộng lựa chọn cho du khách, vừa góp phần đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm du lịch Thủ đô theo hướng đặc sắc, khác biệt và bền vững.

Theo đánh giá của Sở Du lịch, mức tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 9 đã tạo đà thuận lợi để Hà Nội phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025. Trong 9 tháng đầu năm, thành phố đã đón khoảng 26,07 triệu lượt khách, tổng thu ước đạt 98,36 ngàn tỷ đồng, đều tăng trên 20% so với cùng kỳ 2024.

