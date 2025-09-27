Tối 27-9, tại Quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) diễn ra Lễ khai mạc Ngày hội tinh hoa văn hóa ẩm thực Cà Mau, với chủ đề “Cà Mau - Địa đầu cực Nam Tổ quốc, nơi hội tụ thiên nhiên và sự an lành”. Hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới (27-9).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội t inh hoa văn hóa ẩm thực Cà Mau

Sự kiện do UBND tỉnh Cà Mau phối hợp UBND TPHCM và Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức, nhằm quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm du lịch và ẩm thực đặc trưng. Đồng thời tạo cơ hội giao lưu, hợp tác phát triển du lịch bền vững giữa các địa phương.

Ngày hội có quy mô khoảng 100 gian hàng, diễn ra từ 27 đến 30-9, với các hoạt động: không gian ẩm thực tỉnh Cà Mau và TPHCM; trưng bày sản phẩm OCOP tỉnh Cà Mau.

Ngày hội còn có hoạt động trình diễn chế biến món ăn, hướng dẫn nấu ăn, trải nghiệm không gian ẩm thực quốc tế tạo sự khác biệt độc đáo và mới lạ, nhằm thu hút thực khách khi đến tham quan. Bên cạnh những đầu bếp trong nước, ban tổ chức còn mời các đầu bếp quốc tế chế biến nhiều món ăn từ đặc sản của tỉnh Cà Mau.

Trình diễn tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, ngày hội không chỉ là sự kiện văn hóa, mà còn là thông điệp khẳng định quyết tâm của tỉnh Cà Mau đưa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất Địa đầu cực Nam trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.

Du khách thưởng thức ẩm thực tại Ngày hội t inh hoa văn hóa ẩm thực Cà Mau

Sau mỗi hương vị là một phần ký ức, một niềm tự hào, một “sứ giả văn hóa” gửi gắm đến bạn bè gần xa.

Du khách đến ngày hội không chỉ được thưởng thức bằng vị giác, mà còn cảm nhận chiều sâu văn hóa qua từng nguyên liệu, cách chế biến, câu chuyện của những người dân kiên cường bám đất, bám biển, bám rừng.

“Chúng tôi kỳ vọng từ ngày hội này sẽ hình thành thêm nhiều sản phẩm du lịch ẩm thực đặc sắc, hòa quyện với tour sinh thái, cộng đồng, văn hóa, để Cà Mau thực sự trở thành điểm đến không thể bỏ lỡ trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.

TẤN THÁI