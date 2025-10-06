Phục hồi quần xã năng kim ở vùng lõi Vườn Quốc gia Tràm Chim

Kinh tế

Ông Đoàn Văn Nhanh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Vườn Quốc gia (VQG) Tràm Chim, cho biết, hơn 2 năm qua, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, VQG Tràm Chim đã phục hồi quần xã năng kim được gần 100ha ở khu vực vùng lõi VQG Tràm Chim. Đây là tiền đề quan trọng cho việc chủ động chuẩn bị nguồn thức ăn thiên nhiên ưa thích cho sếu đầu đỏ.

Trước đó, VQG Tràm Chim đã tiến hành đốt lớp thực bì ở khu vực Gò Lau Vôi, sau đó cày xới để tạo điều kiện thuận lợi cho năng kim phát triển, chủ động điều tiết mực nước theo mùa, đồng thời kiểm soát độ pH của đất.

Một thời gian, cánh đồng năng kim đã phát triển xanh mướt, phục hồi mạnh mẽ những cây tràm non…

Đây cũng là kết quả của việc triển khai đề án “Bảo tồn và phát triển sếu đầu đỏ tại VQG Tràm Chim giai đoạn 2022-2032” mà tỉnh Đồng Tháp đang thực hiện.

Theo Tiến sĩ Trần Triết, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á, Hội Sếu Quốc tế, việc phục hồi hệ sinh thái không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học, mà còn mang lại những giá trị tinh thần, văn hóa to lớn.

VQG Tràm Chim đang vươn mình trở thành một mô hình sinh thái tổng hợp, kết hợp bảo tồn thiên nhiên, phát triển du lịch sinh thái và giáo dục môi trường.

NGỌC PHÚC

