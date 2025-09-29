Khánh Hòa có thêm đường bay thẳng kết nối Nga

Đường bay thẳng từ Nga đến Cam Ranh - Khánh Hòa do Hãng hàng không quốc tế Nordwind tổ chức sẽ mở lại từ tháng 10-2025, sau 5 năm tạm ngừng.

Khoảng 12 giờ 35 ngày 29-9, chuyến bay RA73850 của Hãng hàng không quốc tế Nordwind đưa khách từ sân bay Moscow hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh - Khánh Hòa.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đại diện các đơn vị liên quan tặng quà cho các hành khách, thành viên tổ bay để tạo ấn tượng, kỷ niệm và hình ảnh thân thiện.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các đại biểu chào đón khách Nga. Ảnh: THẢO PHÁT

Theo ông Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, sự kiện trên đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình khôi phục thị trường Đông Âu, mở ra giai đoạn tăng trưởng mới cho ngành du lịch tỉnh nhà.

"Đây là nguồn khách có thời gian lưu trú dài, chi tiêu cao. Việc khôi phục thị trường Nga và mở rộng sang các nước Kazakhstan, Uzbekistan giúp Khánh Hòa đa dạng hóa nguồn khách, nâng cao tỷ lệ khách quốc tế đến với tỉnh", ông Trương Văn Tiến nói.

Từ tháng 10-2025, Hãng hàng không Nordwind sẽ tổ chức trung bình 18-22 chuyến/tháng với số lượng khách dự kiến khoảng 6.800 khách/tháng. Các chuyến bay của hãng này đến từ 8 thành phố của Nga bao gồm: Moscow, Saint Petersburg, Ekaterinburg, Vladivostok, Khabarovsk, Kazan, Irkutsk và Krasnoyarsk.

Hiện nay, các tuyến bay quốc tế đến sân bay Cam Ranh duy trì 33-34 chuyến/ngày, trong đó Hàn Quốc và Trung Quốc tiếp tục là hai thị trường chủ lực, đóng góp sản lượng lớn và ổn định. Đồng thời, mỗi tuần có khoảng 30 chuyến bay từ Nga đến Cam Ranh, với 26 chuyến charter do các hãng Ikar Airlines, IreAero, Azur Air, RedWings và Vietjet Air khai thác, cùng 4 chuyến thương mại của Aeroflot.

HIẾU GIANG