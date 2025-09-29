Thị trường du lịch cuối năm 2025: Sôi động tour tuyến, nhộn nhịp đường bay

Thị trường du lịch cuối năm 2025 đang bước vào giai đoạn sôi động với hàng loạt lễ hội, sự kiện văn hóa, du lịch diễn ra trên khắp cả nước. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ đã chủ động đặt tour từ sớm để đón lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch, trong khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng cũng ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ, hứa hẹn mang lại một mùa du lịch bận rộn.

Đoàn khách quốc tế tham quan trung tâm phường Sài Gòn, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

“Nóng” với tour thiết kế riêng

Ngày 27 và 28-9, gia đình anh Trần Nguyễn Xuân (phường Hòa Hưng, TPHCM) có chuyến tham quan núi Bà Đen, Tây Ninh. Chuyến đi 2 ngày 1 đêm tập trung nghỉ dưỡng, vui chơi. Tiếp đến, đầu tháng 12, cả gia đình anh dự định tham quan Đà Lạt (Lâm Đồng) 6 ngày 5 đêm. Gia đình anh muốn đi theo tour trọn gói để thoải mái trải nghiệm, vừa thưởng thức món ngon vừa ngắm cảnh đẹp.

Ông Nguyễn Thành Lưu, Tổng Giám đốc Lữ hành Saigontourist, cho biết, khách trong nước chuộng tour ưu tiên trải nghiệm, nghỉ dưỡng, nhất là nhóm khách trung và cao cấp. Họ sẵn sàng chi trả cao hơn cho các sản phẩm được thiết kế riêng biệt. Đón đầu nhu cầu này, Lữ hành Saigontourist đã chuẩn bị hệ sinh thái sản phẩm du lịch đa dạng như tour dành cho người cao tuổi với dịch vụ chăm sóc chuyên biệt; tour dành cho Việt kiều kết hợp du lịch trong và ngoài nước nhằm gắn kết gia đình; sản phẩm du lịch thể thao như trekking (đi bộ đường dài), chạy bộ ở cung đường đẹp khu vực Đông Bắc, Tây Bắc gắn với các giải marathon.

Đồng quan điểm, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị truyền thông Vietluxtour, thông tin, dịp Giáng sinh và Tết Dương lịch, khách thường phân thành 2 nhóm chính: tour ngắn 2-4 ngày đến những điểm gần như Đà Lạt, Nha Trang, Phú Quốc; tour nghỉ dưỡng 3-5 ngày tại các khu resort cao cấp ven biển. Vietluxtour đã ký nhiều hợp đồng MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, sự kiện) và ước tính doanh thu từ thị trường này tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điểm nhấn mùa du lịch cuối năm 2025 còn là loạt sản phẩm tour sinh thái gắn với nông nghiệp, khám phá ẩm thực địa phương hay nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, spa, yoga. Chị Trương Nguyễn, Việt kiều Australia, cho biết vừa đưa nhóm bạn từ Mỹ, Anh, Australia trải nghiệm tour ẩm thực đêm Sài Gòn quanh khu vực Bến Thành, Chợ Lớn. Những dịch vụ spa trị liệu cổ vai gáy, massage chân... rất được khách hưởng ứng.

Ở mảng inbound (đưa khách quốc tế vào Việt Nam), thị trường chứng kiến sự phân hóa rõ nét. Khách Âu - Mỹ ưa thích trải nghiệm văn hóa bản địa, du lịch sinh thái miền Trung và miền núi phía Bắc; trong khi khách đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản ưu tiên nghỉ dưỡng biển, chăm sóc sức khỏe tại Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng. Tour xuyên Việt, liên tuyến Đông Dương và đặc biệt là hành trình gắn với biển đảo được nhóm khách Âu - Mỹ đánh giá cao. BenThanh Tourist cho biết, doanh nghiệp đang đẩy mạnh tour thu đông phục vụ khách outbound (đưa khách ra nước ngoài), tập trung vào hành trình ngắm mùa lá đỏ ở khu vực Đông Bắc Á, châu Âu và Nga, trong đó Trung Quốc là thị trường nổi bật năm nay.

Hàng không tăng chuyến, giá ưu đãi

Không chỉ tour tuyến, thị trường hàng không nội địa cũng sớm vào “mùa nóng” khi các hãng đồng loạt tăng chuyến, mở bán hàng triệu vé phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán 2026. Vietnam Airlines Group dự kiến cung ứng hơn 3,5 triệu ghế vào giai đoạn cao điểm từ ngày 2-2 đến 3-3-2026, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Các đường bay cao điểm sẽ tập trung giữa Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và các địa phương trọng điểm như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Quy Nhơn, Cam Ranh, Phú Quốc… Trong đó, lượng ghế cung ứng trên đường bay Hà Nội - TPHCM tăng gần 18%; đường bay TPHCM - Đà Nẵng tăng gần 9%; các đường bay giữa TPHCM và Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế tăng từ 9-13% so với cùng kỳ.

Vietjet Air tiếp tục duy trì chiến lược bán sớm, tung ra khoảng 2,5 triệu vé tết kèm nhiều đợt khuyến mãi. Một số chặng nội địa có giá từ 610.000 đồng/chiều (chưa gồm thuế, phí) hướng đến nhóm khách trẻ, linh hoạt lịch trình. Theo các hệ thống đặt chỗ, giá vé máy bay mùa Tết 2026 ở mức từ 928.000 đồng đến hơn 3,5 triệu đồng/chiều, tùy chặng và thời điểm bay. Các đường bay trục TPHCM - Hà Nội, TPHCM - Đà Nẵng hay đến các điểm du lịch lớn đều ghi nhận xu hướng tăng giá nhanh khi ngày bay cận kề.

Bên cạnh đó, nhiều ưu đãi cũng được tung ra dịp này để phục vụ khách trên những đường bay quốc tế. Từ ngày 15-12-2025, Vietnam Airlines sẽ mở đường bay thẳng đầu tiên giữa Việt Nam và Đan Mạch, kết nối trực tiếp TPHCM với thủ đô Copenhagen. Trong 3 tháng đầu khai thác đường bay, hành khách được giảm 30% phí khi sử dụng các dịch vụ bổ trợ như hành lý trả trước, chọn chỗ ngồi và nâng hạng dịch vụ. Hãng cũng áp dụng ưu đãi tặng thẻ, nâng hạng miễn phí và cộng dặm cho hội viên Bông sen vàng tùy hạng ghế. Trong năm 2025, Vietnam Airlines dự kiến mở mới và khôi phục 15 đường bay quốc tế đến nhiều thị trường trọng điểm như Italy, Nga, Trung Quốc, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ…

TPHCM đón gần 6 triệu lượt khách quốc tế Theo ước tính của Sở Du lịch TPHCM, 9 tháng đầu năm 2025, khách du lịch quốc tế đến thành phố đạt hơn 5,88 triệu lượt, bằng 69,2% mục tiêu năm; khách nội địa đạt hơn 29,17 triệu lượt, bằng 64,8% kế hoạch. Từ đầu năm 2025 đến nay, lượng khách quốc tế đến TPHCM liên tục duy trì đà tăng mạnh. Ngành du lịch TPHCM đang hướng đến những tháng cuối năm với kỳ vọng bứt phá, khai thác mạnh mùa cao điểm lễ hội, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2026. Trong đó, thành phố sẽ giới thiệu “Hộ chiếu ẩm thực”, tái bản “Cẩm nang ẩm thực TPHCM” và công bố nhiều tour ẩm thực chuyên đề. Thêm nữa, hàng loạt lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao tầm khu vực sẽ diễn ra, nổi bật như Lễ hội Sông nước TPHCM (tháng 10), Tuần lễ Du lịch TPHCM (tháng 12), Giải Marathon quốc tế Techcombank 2025… Song song đó, TPHCM đẩy mạnh chiến lược vươn ra thế giới với chương trình xúc tiến, quảng bá điểm đến tại Mỹ, Anh, Singapore, Hàn Quốc…

THI HỒNG