Hàng ngàn lượt khách tham gia Tuần lễ văn hóa biển

Ngày 5-10, Tuần lễ văn hóa biển được tổ chức tại khu vực Bãi Trước (phường Vũng Tàu, TPHCM) nhằm tiếp nối các hoạt động của chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch của Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam.

Sự kiện có khoảng 120 gian hàng tham gia, trong đó có 36 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, 15 gian bánh dân gian, 20 gian ẩm thực, 40 gian tổng hợp và 10 gian trò chơi… Các sản phẩm trưng bày tại đây đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước như TPHCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Yên, Vĩnh Long…

Hoạt động đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến tham quan, mua sắm và thưởng thức ẩm thực ngay trong ngày đầu tổ chức. Các món ngon từ nhiều vùng miền như bánh khọt, bún riêu, hủ tiếu Nam Vang, sushi, lẩu, các món nướng… đã được chuẩn bị để phục vụ đông đảo người dân.

Người dân, du khách tham quan, mua sắm tại "Tuần lễ văn hóa biển". Ảnh: QUANG VŨ

Cũng trong khuôn khổ của Tuần lễ văn hóa biển, hàng đêm còn có các chương trình ca nhạc, múa truyền thống, biểu diễn cà kheo, lô tô - cải lương hồ quảng Hương Nam...

"Tuần lễ văn hóa biển" có 120 gian hàng với các sản phẩm đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Ảnh: QUANG VŨ

Cùng ngày, tại khu vực Bãi Sau cũng diễn ra cuộc thi bơi biển Vũng Tàu mở rộng với cự ly 1.000m nữ, 3.000m nam với sự tham gia của 170 vận động viên.

Tuần lễ Văn hóa biển sẽ diễn ra đến hết ngày 12-10.

170 vận động viên khởi động cho cuộc thi bơi biển Vũng Tàu mở rộng. Ảnh: QUANG VŨ

QUANG VŨ