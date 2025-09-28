Cà Mau: Định vị thương hiệu du lịch trong giai đoạn phát triển mới

Dự hội thảo có Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải; Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình; Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Nguyễn Thị Ánh Hoa; hơn 150 chuyên gia, nhà nghiên cứu, doanh nghiệp du lịch trong cả nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi động Chương trình phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng tỉnh Cà Mau

Phát biểu chào mừng hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng cho biết, việc hợp nhất giữa 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau đã mở ra không gian lớn hơn, trong đó có phát triển du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch sinh thái, du lịch văn hoá, du lịch tâm linh và nhiều loại hình du lịch tiềm năng khác đang dần được định hình và phát triển.

Với tính đa dạng về tài nguyên du lịch, Cà Mau hoàn toàn có cơ sở để phát triển những sản phẩm du lịch không trùng lặp với nhiều địa phương khác.

Cũng theo ông Ngô Vũ Thăng, trong bối cảnh du lịch thế giới đang dần dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng xanh - thông minh - bền vững; tỉnh Cà Mau chọn chủ đề hội thảo “Định vị thương hiệu du lịch Cà Mau trong tổng thể du lịch quốc gia”, như một thông điệp nhằm kêu gọi sự đồng thuận, hưởng ứng của các cá nhân, tổ chức và cộng động trong việc tìm kiếm các giải pháp nhằm tái định vị, tái định hình và tái cấu trúc sự phát triển của ngành du lịch.

Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Nguyễn Thị Ánh Hoa phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp lữ hành, kinh doanh du lịch, tổ chức du lịch, các chuyên gia tư vấn du lịch đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước chia sẻ, hiến kế để tỉnh Cà Mau xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút khách trong thời gian tới. Đồng thời, cũng nếu ý kiến về những “điểm nghẽn” khiến cho du lịch Cà Mau phát triển chưa như kỳ vọng.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết, ngay sau hội thảo hôm nay, Sở Du lịch TPHCM sẽ đồng hành với Sở VH-TT-DL tỉnh Cà Mau, cùng phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng. Đồng thời, hỗ trợ Cà Mau phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch. Hiện Cà Mau đang trong giai đoạn hoàn thiện hệ thống đường bộ, sân bay nên thời gian tới khách du lịch sẽ đến nhiều hơn. Vì vậy, ngay từ bây giờ, tỉnh Cà Mau cần xây dựng hoàn thiện các cơ sở lưu trú, các điểm đến và xây dựng các sản phẩm đặc trưng để thu hút du khách.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải cho biết, phát triển du lịch đã trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của tỉnh trong thời gian tới. Hiện các công trình đường cao tốc về đến Đất Mũi, cầu ra đảo Hòn Khoai, sân bay đang được nâng cấp mở rộng… sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó có du lịch. Vì vậy, những ý kiến đóng góp quý báu của các đại biểu, làm rõ thêm tiềm năng, lợi thế để tỉnh Cà Mau định vị thương hiệu du lịch, có giải pháp phát triển du lịch bền vững trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại hội thảo

Cũng tại hội thảo, UBND tỉnh Cà Mau phát động Chương trình phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng tỉnh Cà Mau với nhóm phát triển sản phẩm du lịch văn hóa trải nghiệm du lịch sinh thái; nhóm phát triển sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử, tâm linh và nhóm phát triển sản phẩm du lịch văn hóa ẩm thực.

TẤN THÁI