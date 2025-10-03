Dẹp gần 200 lều quán tự phát tại bãi biển Mũi Né và Cam Bình

Đây là động thái cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng lập lại cảnh quan đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự tại những khu vực tập trung đông du khách.
Theo ghi nhận, tại bãi biển Cam Bình có hơn 140 điểm kinh doanh tự phát được người dân và lực lượng chức năng phối hợp tháo dỡ.
Ở phường Mũi Né, chính quyền địa phương cũng xử lý hàng chục lều quán buôn bán hải sản tồn tại lâu nay.
Cơ quan chức năng đã tổ chức thông báo trước để hộ kinh doanh chủ động di dời, trường hợp không chấp hành thì cưỡng chế tháo dỡ.
Hiện tại, các lực lượng và người dân đang thu gom rác thải, vệ sinh toàn bộ khu vực, trả lại bãi biển thông thoáng cho cộng đồng và du khách.
Ông Lê Thanh Sơn, Chủ tịch UBND phường Mũi Né cho biết, quá trình tháo dỡ lều quán tự phát được tiến hành theo lộ trình, trên tinh thần vận động, tạo sự đồng thuận với người dân.
Với các hộ có nhu cầu tiếp tục kinh doanh, chính quyền sẽ tổ chức quy hoạch một khu làng chài để người dân buôn bán, tránh tình trạng tái lấn chiếm.
Nhiều du khách và người dân địa phương cho rằng, việc sắp xếp lại hoạt động dịch vụ ven biển giúp hình ảnh du lịch thêm văn minh, sạch đẹp và bảo đảm quyền lợi tiếp cận không gian công cộng.