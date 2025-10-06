Giới siêu giàu Ấn Độ khảo sát địa điểm tổ chức tiệc cưới tại Khánh Hòa

Chiều 6-10, ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa, cho biết vừa đón đoàn famtrip Ấn Độ gồm 42 khách mời đến với địa phương. Đoàn sẽ khảo sát các sản phẩm, dịch vụ du lịch tại Khánh Hòa nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, tổ chức lễ cưới quốc tế.

Từ nay đến ngày 9-10, đoàn famtrip Ấn Độ sẽ làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp, đơn vị du lịch địa phương để trao đổi về khả năng hợp tác tổ chức tiệc cưới, tour cao cấp. Chương trình do Công ty Anex Việt Nam phối hợp với Hãng hàng không Vietjet Air và đối tác Inventum Global (Thổ Nhĩ Kỳ) tổ chức.

Đoàn famtrip lễ cưới của Ấn Độ đến khảo sát du lịch cưới tại Khánh Hòa. Ảnh: THẢO PHÁT

Một số điểm khảo sát gồm Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Cam Ranh, Selectum Noa Resort Cam Ranh, JW Marriott Cam Ranh Resort & Spa, Six Senses Ninh Vân Bay, Lalyana và Vinpearl Nha Trang...

Thông qua sự kiện này, ngành du lịch Khánh Hòa kỳ vọng các hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch sẽ là cầu nối thiết thực để đưa các nhà tổ chức tiệc cưới, du khách và nhà đầu tư Ấn Độ đến với Khánh Hòa. Đồng thời quảng bá hình ảnh Khánh Hòa như một điểm đến tiệc cưới quốc tế sang trọng, hấp dẫn; qua đó góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025-2030.

Du thuyền ngắm vịnh Nha Trang. Ảnh: AMAN YACHT

Ấn Độ là thị trường khách tiềm năng của Việt Nam với dân số quy mô lớn, vừa có nhóm khách phổ thông, vừa có phân khúc cao cấp với mức chi tiêu lớn. Đặc biệt, du lịch tiệc cưới Ấn Độ đang phát triển mạnh trên toàn cầu, với khoảng 4,8 triệu lễ cưới dự kiến diễn ra trong mùa 2024-2025, mang lại doanh thu ước tính 68 tỷ USD. Trong bối cảnh đó, các phòng tiệc rộng, không gian ngoài trời đa dạng, khu nghỉ dưỡng ven biển, dịch vụ chất lượng cao đã giúp Việt Nam trở thành điểm đến nổi bật với thị trường này. Khánh Hòa cũng nổi lên như một điểm đến tiềm năng cho phân khúc tiệc cưới cao cấp đối với Ấn Độ.

Những năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã tích cực triển khai nhiều hoạt động xúc tiến hợp tác với các đối tác Ấn Độ. Riêng năm 2024, Khánh Hòa đã đón khoảng 7.100 lượt khách Ấn Độ và trong 8 tháng đầu năm 2025, có thêm khoảng 5.400 lượt khách từ thị trường này.

HIẾU GIANG