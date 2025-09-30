Bãi biển Nha Trang thoáng đãng sau khi tháo dỡ công trình chắn biển

Sau gần 2 năm, tỉnh Khánh Hòa đã thu hồi toàn bộ đất dự án chắn biển Nha Trang, từng bước trả lại không gian công cộng cho người dân.

Dự án Khu nghỉ mát Evason Ana Mandara (phía đông đường Trần Phú, phường Nha Trang) chụp tháng 7-2022 và tháng 10-2025 - sau khi tỉnh Khánh Hòa thu hồi một phần diện tích đất, tháo dỡ các hạng mục.

Năm 1995, tỉnh Khánh Hòa cho Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa thuê hơn 28.000m2 mặt đất và 10.000m2 mặt nước biển bên bờ vịnh Nha Trang để thực hiện dự án Khu nghỉ mát Evason Ana Mandara.

Sau đó, tỉnh Khánh Hòa có chủ trương thu hồi toàn bộ diện tích của dự án, trả lại mặt biển phục vụ cộng đồng.

Để vận động nhà đầu tư di dời, địa phương giao Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa khu đất bãi Dài tại xã Cam Lâm để xây dựng địa điểm kinh doanh mới.

Năm 2020, địa phương có quyết định thu hồi 10.000m2 mặt nước biển của khu nghỉ mát để làm bãi tắm công cộng.

Nhưng việc thu hồi đất, giải tỏa dự án khỏi bờ biển Nha Trang nhiều lần bị doanh nghiệp trì hoãn, xin gia hạn.

Đến tháng 2-2023, doanh nghiệp mới bắt đầu phá dỡ các công trình tại khu nghỉ mát trên đường Trần Phú.

Đầu năm 2024, hàng chục hạng mục của khu nghỉ mát đã được Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa phá bỏ.

Cũng trong thời gian này, tỉnh Khánh Hòa thu hồi 20.000m2 từ doanh nghiệp và gia hạn 8.000m2 đến cuối năm 2024.

Sau khi khu nghỉ mát được tháo dỡ, bãi biển Nha Trang trở nên thông thoáng, tầm nhìn ra biển được cải thiện.

Người dân, du khách có thể đi thẳng từ đường Trần Phú ra bãi tắm, không phải đi vòng qua khu nghỉ mát như thời gian trước.

Tháng 6-2025, địa phương tiếp nhận thêm 6.200m2 đất chạy dọc 90m bờ biển, nâng tổng diện tích đã thu hồi tại dự án lên hơn 26.200m2.

Doanh nghiệp còn giữ hơn 1.800m2 để duy trì hoạt động kinh doanh ở bãi biển Nha Trang.

Cuối tháng 8-2025, UBND phường Nha Trang đã thông báo đến Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa về việc thu hồi hơn 1.800 m2 đất còn lại của dự án này.

Như vậy sau gần 30 năm, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất việc thu hồi toàn bộ diện tích dự án chắn biển Nha Trang để chỉnh trang, phục vụ công cộng.

Một phần khu đất thu hồi từ dự án Evason Ana Mandara cũng đã được địa phương cải tạo một phần diện tích làm bãi đỗ xe.

Theo thiết kế ý tưởng đô thị phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng đã được tỉnh Khánh Hòa thông qua, khu vực này sẽ hình thành công viên với lối ra biển, giữ lại tối đa mảng xanh hiện hữu và bổ sung các công trình phục vụ tiện ích.

HIẾU GIANG