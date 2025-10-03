Tận hưởng loạt hoạt động mừng Trung thu hấp dẫn với vé combo cáp treo lên núi Bà Đen chỉ 300.000 đồng

Trung thu năm nay, Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain sẽ tổ chức một loạt các hoạt động hấp dẫn mừng mùa đoàn viên. Khu du lịch cũng dành ưu đãi đặc biệt cho du khách, chỉ còn 150.000 đồng vé cáp treo lên chùa, và 300.000 đồng cho combo cáp treo lên chùa và đỉnh núi.

Trung thu là mùa lễ hội lớn bậc nhất trong năm đối với người dân Tây Ninh. Đây là dịp hàng vạn tín đồ Cao Đài trên khắp cả nước sẽ hành hương về vùng đất thánh Tây Ninh để dự Hội yến Diêu Trì Cung, hòa vào không khí sôi động của các nghi lễ độc đáo tại đây.

Cũng trong dịp này, trên đỉnh núi Bà Đen, một loạt hoạt động văn hóa và tâm linh sẽ được tổ chức sôi động trong suốt tuần trung thu.

Trung thu, núi Bà Đen diễn ra hàng loạt hoạt động văn hóa và tâm linh đặc sắc. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Nhằm tri ân và mang đến mùa đoàn viên trọn vẹn cho du khách, Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain triển khai ưu đãi lớn, giảm tới 50% giá vé cáp treo lên núi Bà Đen. Chương trình ưu đãi áp dụng từ 1-10-2025 đến 10-10-2025.

Cụ thể, giá vé lên chùa Hang chỉ còn 150.000 đồng/người; giá vé combo lên chùa Hang và đỉnh núi chỉ còn 300.000 đồng/người; combo cáp treo lên đỉnh núi, chùa Hang gồm buffet chỉ còn 550.000 đồng/người lớn, 400.000 đồng/trẻ em.

Ngay sau dịp trung thu, Khu du lịch sẽ áp dụng ưu đãi giá vé sau 17 giờ, áp dụng từ ngày 15-10 đến 31-12-2025. Cụ thể, vé cáp treo lên chùa Hang chỉ còn 150.000 đồng/người lớn, 100.000 đồng/trẻ em; Vé cáp treo combo lên chùa Hang và đỉnh núi chỉ còn 300.000 đồng/người lớn và 200.000 đồng/trẻ em.

Sun World Ba Den Mountain ưu đãi tới 50% giá vé cáp treo lên núi Bà Đen dịp Trung thu. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Đây là mức giá đặc biệt ưu đãi để du khách có thể thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp của núi Bà Đen trong mùa lễ hội lớn nhất năm. Suốt mùa trăng tròn, núi Bà Đen như được thắp sáng bởi hàng trăm loại đèn ông sao, đèn kéo quân đủ màu sắc, kích thước. Khắp nơi trên đỉnh núi Bà Đen dịp này rộn ràng bởi các show diễn nghệ thuật hấp dẫn, các điệu múa lân sư rồng sôi động, và các di sản văn hoá được tái hiện sinh động như múa trống Chhay dăm, múa Khmer, trình diễn nhạc ngũ âm...

Đặc biệt, nghi lễ dâng đăng được tổ chức vào tối thứ 7 trên đỉnh núi là một trải nghiệm vô cùng linh thiêng và ấm áp để du khách gửi lời nguyện ước về một mùa đoàn viên an bình, trọn vẹn. Tham dự nghi lễ, mỗi du khách sẽ được tự tay viết lên hoa đăng lời nguyện ước rồi thả trôi theo dòng nước trên đỉnh núi Bà. Đây không chỉ là một nghi lễ mà còn là nét đẹp riêng chỉ có trên đỉnh núi Bà Đen.

Nghi lễ dâng đăng vừa linh thiêng vừa ấm áp trên đỉnh núi Bà Đen. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Cũng trên nóc nhà Nam bộ, du khách sẽ hoà vào miền tiên cảnh với hàng vạn gốc hoa bung nở trong khí hậu mát lạnh, chiêm bái các công trình văn hóa tâm linh kỳ vĩ như tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng cao nhất châu Á ngự toạ trên đỉnh núi, hay tôn tượng Bồ Tát Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới.

Là mảnh đất khởi sinh của đạo Cao Đài, Tây Ninh dịp Trung thu là thời điểm biển người đổ về tham với các nghi lễ trang trọng, cầu cho mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an tại Tòa Thánh.

Hội yến Diêu Trì Cung với các nghi lễ trang trọng, đặc trưng của đạo Cao Đài. Ảnh: Sun World Ba Den Mountain

Dịp này, du khách không chỉ được đắm mình trong những màn múa rồng nhang, ngọc kỳ lân, quy phụng tại Tòa Thánh, mà còn hoà vào nhịp sống văn hoá đậm bản sắc trên đỉnh núi Bà Đen, và cảm nhận vẻ đẹp linh thiêng của miền đất thánh hành hương Tây Ninh.