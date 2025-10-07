Tàu Star Voyager đưa gần 1.000 du khách đến Khánh Hòa

Kinh tế

Ngày 7-10, tàu biển quốc tế Star Voyager đã cập Cảng quốc tế Cam Ranh, đưa gần 1.000 du khách đến tham quan các điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi cập cảng, du khách sẽ được hướng dẫn tham quan các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Khánh Hòa gồm: Tháp Bà Ponagar, Hòn Chồng, chợ Đầm, làng nghề Trường Sơn và khu du lịch Nha Trang Xưa. Đến chiều cùng ngày, tàu biển quốc tế Star Voyager rời tỉnh Khánh Hòa để đi tiếp đến cảng Đà Nẵng.

z7091240115574_e0fabe9d10562b361dce63ca49ccccb7.jpg
Tàu biển quốc tế Star Voyager đưa gần 1.000 du khách đến tỉnh Khánh Hòa

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa, từ đầu năm 2025 đến nay, địa phương đã đón 18 chuyến tàu biển quốc tế, với hơn 21.000 lượt du khách lên bờ tham quan.

z7091240119471_4026f328ae70ed6e9e0577b26a30cbeb.jpg
Gần 1.000 du khách quốc tế tham quan các điểm du lịch nổi tiếng ở Khánh Hòa

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa cho biết, đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển của du lịch tàu biển, góp phần vào sự tăng trưởng chung của ngành du lịch địa phương. Trong 9 tháng đầu năm 2025, Khánh Hòa đón hơn 4,1 triệu lượt khách quốc tế, chiếm khoảng 1/4 tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong cùng kỳ.

TIẾN THẮNG - HIẾU GIANG

