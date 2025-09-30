Lữ hành Saigontourist khai trương Chi nhánh mới tại Vĩnh Long

Trên cơ sở đánh giá vai trò, vị trí của du lịch Vĩnh Long đối với chiến lược mở rộng, phát triển hệ thống kinh doanh dịch vụ lữ hành tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 30-9-2025, Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist (trực thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Saigontourist Group) chính thức khai trương Chi nhánh mới tại địa chỉ 53 E12 Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long.

Sự kiện khai trương chi nhánh Lữ hành Saigontourist - Vĩnh Long có sự hiện diện của Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long, Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch tỉnh, cùng đông đảo đối tác và khách hàng.

Ông Nguyễn Hữu Y Yên - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, nhấn mạnh: “Chi nhánh mới Lữ hành Saigontourist - Vĩnh Long sẽ tiếp tục góp phần tạo nên chuỗi liên kết mạng lưới dịch vụ lữ hành lớn mạnh của Lữ hành Saigontourist tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh việc đẩy mạnh thu hút khách du lịch trong nước, khách quốc tế và khách Việt kiều đến Vĩnh Long, ở chiều ngược lại, Chi nhánh đồng thời trực tiếp cung cấp các dịch vụ lữ hành chất lượng đến các nguồn khách hàng tại Vĩnh Long với đa dạng hành trình khám phá các điểm đến du lịch hấp dẫn trong nước cũng như du lịch ra nước ngoài một cách thuận tiện và nhanh chóng”.

Sự hiện diện của Lữ hành Saigontourist tại Vĩnh Long sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc khai thác sâu rộng những sản phẩm du lịch đặc thù của địa phương và của cả cụm du lịch duyên hải phía đông Đồng bằng sông Cửu Long, với các loại hình du lịch độc đáo, hấp dẫn như sinh thái miệt vườn, sản phẩm du lịch xanh kết hợp du lịch cộng đồng, du lịch về nguồn, du lịch làng nghề truyền thống.

Nhiều doanh nghiệp đang hoạt động tại đây cũng như các tỉnh lân cận cũng dễ dàng kết nối và sử dụng dịch vụ MICE (du lịch kết hợp tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị…) chuyên nghiệp, hiệu quả.

Nhân dịp khai trương chi nhánh mới tại Vĩnh Long, Lữ hành Saigontourist tri ân khách hàng với chương trình ưu đãi đặc biệt từ 30-9 đến 7-10-2025. Du lịch trong nước gói trọn cảnh sắc khắp 3 miền Việt Nam từ non nước Hạ Long, phố cổ Hội An, biển Nha Trang, cao nguyên Đà Lạt đến đảo ngọc Phú Quốc,... đa dạng lựa chọn từ nghỉ dưỡng, khám phá, thiên nhiên, du lịch xanh, thể thao. Chùm tour đặc biệt, giá cực hời chỉ từ 2.950.000đ, giảm 600.000đ - 500.000đ - 400.000đ với nhiều trải nghiệm nhẹ nhàng, vui trọn tuổi vàng cùng ưu đãi dành cho người cao tuổi.

Bên cạnh đó là hơn 30 hành trình nước ngoài cùng du thuyền 5 sao, kỳ quan châu Âu, sắc màu châu Á với vô vàn ưu đãi hấp dẫn đặc biệt. Chùm tour nước ngoài đồng giá từ du lịch nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên, đến trải nghiệm văn hóa - ẩm thực đặc trưng ở nhiều quốc gia chỉ từ 13.999.000đ và Bộ 5 mức giảm: 10 triệu - 5 triệu - 3 triệu - 2 triệu - 1 triệu chỉ có tại sự kiện khai trương chi nhánh mới tại Vĩnh Long.