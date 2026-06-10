Côn Đảo sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, điểm thi xa nhất của TPHCM được đặt tại Trường THPT Võ Thị Sáu (đặc khu Côn Đảo), cách đất liền hơn 200km. Điểm thi đặc biệt này đã được chuẩn bị sẵn sàng về mọi mặt để tổ chức kỳ thi.

Học sinh lớp 12 tại Côn Đảo thi thử để chuẩn bị cho kỳ thi chính thức.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, điểm thi xa nhất của TPHCM được đặt tại Trường THPT Võ Thị Sáu (đặc khu Côn Đảo), cách đất liền hơn 200km.

Sở GD-ĐT TPHCM đã xây dựng kế hoạch vận chuyển đề thi, bài thi bằng đường hàng không theo phương án của Hội đồng thi, đồng thời chuẩn bị phương án dự phòng trong trường hợp lịch bay thay đổi hoặc thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến việc vận chuyển.

Về công tác chuẩn bị tại địa phương, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo, cho biết, mọi điều kiện phục vụ kỳ thi đã được chuẩn bị đầy đủ theo quy định. Kỳ thi năm nay, Côn Đảo có 114 thí sinh đăng ký dự thi. Điểm thi chính thức đặt tại Trường THPT Võ Thị Sáu với 5 phòng thi chính thức và 1 phòng thi dự phòng. Hội đồng coi thi gồm 18 thành viên. Địa phương cũng bố trí Trường THCS Lê Hồng Phong làm địa điểm dự phòng khi cần thiết.

Điểm thi THPT Võ Thị Sáu có 114 thí sinh đăng ký dự thi.

Đề thi được vận chuyển bằng đường hàng không ra Côn Đảo dưới sự giám sát của đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM và lãnh đạo điểm thi. Khi đến nơi, đề thi được bảo quản tại khu vực lưu giữ theo đúng quy định, có camera giám sát 24/24 giờ và lực lượng an ninh bảo vệ. Sau khi kỳ thi kết thúc, bài thi sẽ được vận chuyển về đất liền để bàn giao cho Hội đồng chấm thi theo quy định.

Ngoài ra, địa phương đã bố trí nơi lưu trú cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thi; đồng thời tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở phục vụ đoàn công tác nhằm bảo đảm sức khỏe cho lực lượng tham gia kỳ thi.

KHÁNH CHI