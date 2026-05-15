Côn Đảo sẽ có tuyến xe buýt điện miễn phí kết nối từ trung tâm đến sân bay

Cuối tháng 5, người dân và du khách đến đặc khu Côn Đảo (TPHCM) sẽ có thêm lựa chọn di chuyển mới khi tuyến buýt điện miễn phí số 173, kết nối trung tâm đảo với sân bay Cỏ Ống đưa vào hoạt động.

Theo đó, tuyến 173 có điểm đầu tại chợ Côn Đảo và điểm cuối tại sân bay Côn Đảo, di chuyển qua các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Chí Thanh, sau đó theo đường Cỏ Ống vào khu vực Bãi Đầm Trầu trước khi đến sân bay. Chiều ngược lại theo lộ trình tương tự.

Trong giai đoạn chạy thử, nhiều du khách đánh giá cao chất lượng dịch vụ của tuyến buýt điện mới sạch sẽ, êm ái. Việc có tuyến xe kết nối từ sân bay về trung tâm được kỳ vọng giúp hành trình khám phá Côn Đảo thuận tiện hơn, nhất là với du khách lần đầu đến đảo.

Toàn bộ phương tiện trên tuyến sử dụng năng lượng điện với màu sơn xanh - vàng đặc trưng. Các điểm dừng, đón trả khách cũng được bố trí đồng bộ nhằm tạo thuận lợi cho người dân và du khách khi di chuyển giữa sân bay và khu trung tâm.

Người dân, du khách trải nghiệm đi xe buýt điện.

Việc đưa tuyến buýt điện vào khai thác không chỉ góp phần đa dạng hóa phương tiện vận tải công cộng tại Côn Đảo mà còn phù hợp định hướng phát triển du lịch xanh, giảm phát thải và bảo vệ môi trường đặc trưng của đảo.

