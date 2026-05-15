34 đảng viên phường Đức Nhuận nhận Huy hiệu Đảng

Sáng 15-5, phường Đức Nhuận (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026) và trao tặng Huy hiệu Đảng đến đảng viên.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên phường Đức Nhuận

Tham dự có Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Đợt này, phường Đức Nhuận có 34 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

Đồng chí Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đức Nhuận chia sẻ, kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp mỗi cá nhân tự soi mình vào tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, để xứng đáng là người cộng sản tiên phong của Đảng, trung thành với nhân dân.

Đảng viên phường Đức Nhuận nhận Huy hiệu Đảng đợt 19-5

Theo đồng chí Phan Thị Thanh Phương, Đảng bộ phường Đức Nhuận biến những lời dạy của Bác thành các phần việc cụ thể, giải quyết những vấn đề bức thiết của địa phương. Đó là mô hình “Ba ưu tiên – Một ngày hiệu quả”, công trình “Quầy linh hoạt - Giải quyết nhanh” và “Tổ công nghệ an sinh”; chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai; phong trào “Bình dân học vụ số”...

Dịp này, phường Đức Nhuận biểu dương 20 tập thể, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

THÁI PHƯƠNG