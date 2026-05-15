Phường Rạch Dừa trao Huy hiệu Đảng cho 53 đảng viên cao tuổi Đảng

Sáng 15-5, Đảng bộ phường Rạch Dừa tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5-2026 đến các đảng viên cao tuổi Đảng, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026).

Đợt này, Đảng bộ phường Rạch Dừa có 53 đồng chí đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, gồm: 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 5 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 21 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 14 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 4 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng đến đồng chí Võ Thị Nghệ

Tại buổi lễ, đảng viên Võ Thị Nghệ (Chi bộ khu phố 6, Đảng bộ phường Rạch Dừa), nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, xúc động chia sẻ niềm vinh dự khi được nhận huy hiệu cao quý của Đảng. Đồng chí cho biết, suốt 65 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, bản thân luôn tâm niệm phải sống gương mẫu, giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, gần gũi nhân dân và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Lãnh đạo phường Rạch Dừa trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên cao tuổi Đảng

Đồng chí Võ Thị Nghệ bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực học tập, lao động và góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

NGUYỄN NAM