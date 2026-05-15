Phường Vũng Tàu trao huy hiệu Đảng cho 86 đảng viên

Ngày 15-5, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026), Đảng bộ phường Vũng Tàu (TPHCM) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng.

Dịp này, Đảng bộ phường Vũng Tàu đã ôn lại cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, nhấn mạnh tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người là kim chỉ nam, là nguồn động lực to lớn để mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay không ngừng rèn luyện, phấn đấu, giữ vững phẩm chất cách mạng, tận tụy phụng sự Tổ quốc và Nhân dân; góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 60 năm tuổi Đảng. Ảnh: QUANG VŨ

Đảng bộ phường Vũng Tàu có 86 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 12 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 14 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 31 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 20 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Trao Huy hiệu cho các đảng viên cao tuổi Đảng, đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường nhấn mạnh: Đây là sự ghi nhận quá trình bền bỉ cống hiến bền bỉ của các đảng viên; các đồng chí là những tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, lòng tận tụy để thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ học tập và noi theo.

Đồng chí Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Vũng Tàu trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: QUANG VŨ

Bà Lê Thị Thanh Bình mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy phẩm chất tiên phong, gương mẫu; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục truyền thống yêu nước, truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ; góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đảng bộ phường Vũng Tàu có 86 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu Đảng. Ảnh: QUANG VŨ

QUANG VŨ