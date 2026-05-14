Phường Phú Thạnh tuyên dương gương điển hình trong học tập và làm theo Bác

Ngày 14-5, Đảng ủy phường Phú Thạnh (TPHCM) tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn năm 2025-2026.

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thạnh Võ Công Thành nhấn mạnh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là sự kính yêu của mỗi người dân dành cho Bác.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Thạnh Võ Công Thành trao bằng khen đến các cá nhân, tập thể

Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ luôn chú trọng xây dựng đạo đức, văn hóa trong Đảng. Hệ thống chính trị của phường đã thực hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, như: Xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại cơ quan, đơn vị và khu phố; đầu tư, nâng chất, mở các chuyên mục, chuyên đề giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”; thực hiện cải cách hành chính; chăm lo an sinh xã hội…

Phường cũng phối hợp tổ chức các lớp chuyên đề “Đảng ta thật vĩ đại”; duy trì mô hình “Mỗi tuần một khu phố” nhằm lắng nghe, giải quyết khó khăn, vướng mắc tại khu phố…

Chủ tịch UBND phường Phú Thạnh Phan Sĩ Đạt trao bằng khen đến các cá nhân, tập thể

Dịp này, Đảng bộ phường Phú Thạnh có 15 tập thể, 36 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương, khen thưởng.

CẨM TUYẾT