Phường Rạch Dừa (TPHCM) vinh danh giáo viên, học sinh giỏi

SGGPO

Ngày 14-5, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Rạch Dừa (TPHCM) tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng giáo viên và học sinh đạt giải kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2025-2026.

Các em học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố được lãnh đạo phường vinh danh
Kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố năm học 2025-2026, phường Rạch Dừa có 23/34 học sinh dự thi đạt giải. Trong đó có 1 giải nhất, 8 giải nhì và 14 giải ba. Em Võ Thanh Liêm, học sinh lớp 9.9 Trường THCS Ngô Sĩ Liên xuất sắc đạt giải nhất môn Khoa học tự nhiên.

Tại lễ tuyên dương, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam phường Rạch Dừa đã khen thưởng, chúc mừng giáo viên và học sinh đã đạt thành tích cao.

Ghi nhận sự nỗ lực của học sinh, sự tận tâm của thầy cô giáo và sự đồng hành của gia đình trong việc bồi dưỡng, động viên các em học tập và rèn luyện, đồng chí Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường khẳng định: “Đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân các em mà còn là niềm vinh dự chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Rạch Dừa, đồng thời là minh chứng cho truyền thống hiếu học của địa phương”.

Lãnh đạo phường khen thưởng giáo viên có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

Đảng bộ và chính quyền địa phương sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập tiên tiến và hội nhập.

TRÍ NHÂN - KHÁNH CHI

