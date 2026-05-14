Phổ biến pháp luật cho hơn 300 ngư dân địa bàn cửa biển

Nội dung phổ biến là về quy định của Luật Biên phòng Việt Nam; tình hình biên giới biển của TPHCM sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...
Biên giới biển của TPHCM hiện dài gần 120km với 119 bến cảng.
Bộ đội Biên phòng Thành phố quản lý vùng biển rộng 14.362km², khu vực biên giới biển gồm 14 xã, phường và đặc khu Côn Đảo, với 175.877 hộ, 694.861 nhân khẩu.
Trong bối cảnh địa bàn quản lý ngày càng mở rộng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, lực lượng Bộ đội Biên phòng Thành phố cũng phải tham gia hiệp đồng, phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc.
Hội nghị cũng lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); cung cấp thông tin về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm mới như buôn lậu, mua bán người và vận chuyển ma túy, đặc biệt là cảnh giác trước tình trạng ma túy trôi dạt vào khu vực ven biển...