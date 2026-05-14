Phổ biến pháp luật cho hơn 300 ngư dân địa bàn cửa biển

Ngày 14-5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM tổ chức phổ biến pháp luật, Luật Biên phòng Việt Nam cho hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, bà con ngư dân, chủ phương tiện khai thác hải sản tại xã An Thới Đông và xã Cần Giờ.

Nội dung phổ biến là về quy định của Luật Biên phòng Việt Nam; tình hình biên giới biển của TPHCM sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

Ban Tổ chức cấp phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật cho người dân

Biên giới biển của TPHCM hiện dài gần 120km với 119 bến cảng. Bộ đội Biên phòng Thành phố quản lý vùng biển rộng 14.362km², khu vực biên giới biển gồm 14 xã, phường và đặc khu Côn Đảo, với 175.877 hộ, 694.861 nhân khẩu.

Thượng Tá Vũ Văn Chiêm, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam

Trong bối cảnh địa bàn quản lý ngày càng mở rộng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, lực lượng Bộ đội Biên phòng Thành phố cũng phải tham gia hiệp đồng, phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TPHCM tuyên truyền pháp luật cho ngư dân

Hội nghị cũng lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); cung cấp thông tin về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm mới như buôn lậu, mua bán người và vận chuyển ma túy, đặc biệt là cảnh giác trước tình trạng ma túy trôi dạt vào khu vực ven biển...

MẠNH THẮNG