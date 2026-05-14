Sức sống cơ sở

Chuyển động xã phường

Phổ biến pháp luật cho hơn 300 ngư dân địa bàn cửa biển

SGGPO

Ngày 14-5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM tổ chức phổ biến pháp luật, Luật Biên phòng Việt Nam cho hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, bà con ngư dân, chủ phương tiện khai thác hải sản tại xã An Thới Đông và xã Cần Giờ.

Nội dung phổ biến là về quy định của Luật Biên phòng Việt Nam; tình hình biên giới biển của TPHCM sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

ANH 4.JPG
Ban Tổ chức cấp phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật cho người dân

Biên giới biển của TPHCM hiện dài gần 120km với 119 bến cảng.

Bộ đội Biên phòng Thành phố quản lý vùng biển rộng 14.362km², khu vực biên giới biển gồm 14 xã, phường và đặc khu Côn Đảo, với 175.877 hộ, 694.861 nhân khẩu.

ANH 6.JPG
Thượng Tá Vũ Văn Chiêm, Phó Chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam

Trong bối cảnh địa bàn quản lý ngày càng mở rộng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, lực lượng Bộ đội Biên phòng Thành phố cũng phải tham gia hiệp đồng, phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc.

z7825054986334_183c4e8c4a5a17edf70dea7a09f7931e.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TPHCM tuyên truyền pháp luật cho ngư dân

Hội nghị cũng lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); cung cấp thông tin về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm mới như buôn lậu, mua bán người và vận chuyển ma túy, đặc biệt là cảnh giác trước tình trạng ma túy trôi dạt vào khu vực ven biển...

Tin liên quan
MẠNH THẮNG

Từ khóa

Bộ đội biên phòng Bộ đội biên phòng Biên phòng TPHCM tuyên truyền pháp luật ngư dân xã An Thới Đông Chìm tàu thượng lưu mũi xã đảo Thạnh An Sông Lòng Tàu Cần Giờ TPHCM 18 người Cứu sống 18 người TPHCM

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn