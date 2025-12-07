Pháp luật

Thông tin sai sự thật về mưa lũ, 2 người phụ nữ bị phạt 15 triệu đồng

Ngày 7-12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau, cho biết, đơn vị vừa xử lý 2 trường hợp về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, bịa đặt về tình hình lũ lụt tại tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan Công an làm việc với bà L.T.N. và N.T.H.T.. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 21-11, tài khoản facebook “B.N” do bà N.T.H.T. (sinh năm 1988, ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) đăng tải video clip mô tả tình hình mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Sau khi đăng tải, video này được nhiều tài khoản facebook vào bình luận, trong đó có tài khoản “T.N” của bà L.T.N. (sinh năm 1996, ngụ phường Tân Thành) bình luận sai sự thật gây mất uy tín của Đảng và Nhà nước.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà N.T.H.T. và L.T.N. thừa nhận hành vi đăng tải và bình luận thông tin sai sự thật khi chưa kiểm chứng thông tin.

Căn cứ hành vi vi phạm, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà N.T.H.T. và L.T.N. số tiền 15 triệu đồng.

