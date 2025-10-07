Đà Nẵng: Giải cứu kịp thời một sinh viên bị “bắt cóc online”

Ngày 7-10, Thượng tá Vương Quốc Hội, Trưởng Công an phường Hương Trà (TP Đà Nẵng), cho biết lực lượng công an vừa ngăn chặn, giải cứu kịp thời một nữ sinh viên bị các đối tượng lừa đảo giả danh công an, thao túng tâm lý để chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, Công an phường Hương Trà phát hiện một nữ sinh viên liên tục gọi điện về gia đình xin chuyển số tiền lớn với biểu hiện bất thường. Qua xác minh, nạn nhân là T.H.L. (sinh năm 2007, quê Thanh Hóa), đang theo học tại một trường cao đẳng ở Đà Nẵng.

Trước đó, L nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ công an, thông báo L “liên quan đến đường dây buôn bán ma túy” và phải chứng minh vô tội, nếu không sẽ bị phạt 300 triệu đồng. Đối tượng yêu cầu L tuyệt đối không tiết lộ thông tin với bất kỳ ai, kể cả người thân, nếu không sẽ “gánh hậu quả nghiêm trọng”.

Lực lượng Công an làm việc với em T.H.L

Bị đe dọa và khống chế tinh thần, L. làm theo hướng dẫn của nhóm đối tượng, thuê phòng tại một khách sạn ở phường Hương Trà để “làm việc online” qua ứng dụng Zoom. Trong buổi làm việc kéo dài nhiều giờ, có khoảng 6-7 người mặc đồng phục công an xuất hiện trên màn hình, liên tục gây áp lực, đe dọa nạn nhân.

Các đối tượng còn khai thác tâm lý khi biết L. không muốn tiếp tục ngành học hiện tại mà muốn chuyển sang học ngành khác phù hợp với sở thích cá nhân. Lợi dụng điều này, nhóm lừa đảo đã dụ dỗ, thuyết phục L. đi du học, yêu cầu em chuyển 300 triệu đồng “để làm visa du học Nhật Bản”, và yêu cầu gọi điện về xin tiền gia đình để chuyển khoản.

Tối 5-10, sau khi nắm được thông tin, Công an phường Hương Trà đã nhanh chóng xác định vị trí và giải cứu nữ sinh tại khách sạn M.T. trong tình trạng hoảng loạn, lo sợ. Lực lượng công an đã trấn an tinh thần, và tiếp tục xác minh điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện Công an phường Hương Trà đã liên hệ để đưa L. về với gia đình.

Thượng tá Vương Quốc Hội khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh – sinh viên, cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn giả danh cơ quan chức năng, tuyệt đối không làm việc online, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân khi chưa được xác minh rõ ràng.

NGUYỄN CƯỜNG