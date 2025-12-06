Lâm Đồng: Bắt nam diễn viên trộm đồ của hoa hậu Miss Cosmo Mexico

Tối 6-12, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TPHCM) liên quan đến vụ trộm tài sản trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, chị Leon Yuriar Angela Michelle (Miss Cosmo Mexico) đã đến cơ quan công an trình báo việc bị mất túi xách chứa nhiều tài sản có giá trị gồm: thẻ tín dụng, 1 máy ảnh, khoảng 40 triệu tiền mặt và các vật dụng cá nhân khác… khi tham gia sự kiện tại quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương – Đà Lạt).

Nguyễn Lâm Thái tại cơ quan công an

Được biết, chị Leon Yuriar Angela Michelle là một trong số gần 80 thí sinh Miss Cosmo quốc tế đang có mặt tại Lâm Đồng để tham gia chuỗi chương trình trong Lễ hội Trà quốc tế - World Tea Fest 2025.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 10 giờ truy xét, Công an Phường Xuân Hương – Đà Lạt đã bắt giữ đối tượng lấy trộm tài sản trên là Nguyễn Lâm Thái, là diễn viên tham gia sự kiện.

Chị Leon Yuriar Angela Michelle nhanh chóng nhận lại tài sản của mình

Tại cơ quan công an, Nguyễn Lâm Thái đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp và giao nộp lại toàn bộ tài sản đã lấy được cho hoa hậu Mexico. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

