Cấp căn cước cho những nhân khẩu đặc biệt

Bằng sự tận tụy và tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Công an phường Long Hương (TPHCM) đã hỗ trợ việc cấp căn cước cho 18 nhân khẩu đặc biệt, trong đó có người trên 80 tuổi.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (18-4-1946 – 18-4-2026), Công an phường Long Hương triển khai đợt cao điểm cấp căn cước cho các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt.

Công an phường Long Hương thực hiện cấp căn cước công dân cho người dân

Đây là nhóm nhân khẩu có nhiều khó khăn trong cuộc sống do từ trước đến nay không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào.

Trong danh sách 18 trường hợp được hỗ trợ đợt này, có những cụ đã trên 80 tuổi, cả đời chưa một lần được cầm trên tay tấm thẻ căn cước, dẫn đến khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế và thụ hưởng các chế độ an sinh xã hội.

Người cao tuổi được hỗ trợ làm thẻ căn cước

Việc xác minh để cấp giấy tờ cho những nhân khẩu thuộc nhóm này là một thử thách lớn đối với cảnh sát khu vực vì công dân khai báo từng sinh sống ở nhiều nơi; thông tin nhân thân không rõ ràng hoặc không có dữ liệu lưu trữ… Do đó, các cán bộ công an đã phải mất nhiều thời gian, công sức để tra cứu, đối soát và xác minh thực tế.

Cầm trên tay tấm thẻ căn cước mới tinh, ông Nguyễn Hồng Phước (sinh năm 1957) không giấu nổi sự xúc động đã gửi thư cám ơn đến Ban Giám đốc Công an TPHCM và Công an phường Long Hương, ông viết: “Tôi xin cảm ơn các anh Công an đã hỗ trợ giúp đỡ tôi làm giấy khai sinh và cấp Căn cước. Từ khi sinh ra tới nay tôi không có giấy tờ gì hết, nay có được tấm thẻ này tôi phấn khởi lắm.”

﻿﻿Công an phường Long Hương hỗ trợ cấp giấy khai sinh cho những công dân "đặc biệt"

MẠNH THẮNG