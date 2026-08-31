Hà Tĩnh tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Quỳnh

Ngày 31-8, tại gia đình ông Trần Xuân Cảnh, thôn Mai Hồ, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) cùng gia đình tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Quỳnh.

Di chuyển hài cốt liệt sĩ Trần Quỳnh về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Thọ

Video: Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Quỳnh

Tại lễ truy điệu, trong không khí trang nghiêm, cấp ủy, chính quyền địa phương, đại diện cơ quan chức năng, dòng họ, bà con, anh em và đông đảo người dân thành kính dâng hương, tưởng niệm liệt sĩ Trần Quỳnh đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Sau đó hài cốt liệt sĩ Trần Quỳnh được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Thọ.

Liệt sĩ Trần Quỳnh sinh năm 1954, quê quán tại xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, tỉnh Nghệ Tĩnh trước đây - nay là xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 3-1975, đồng chí lên đường nhập ngũ, được biên chế vào đơn vị c27 d2 e22, Quân khu 4.

Nghi thức phủ quân kỳ trước lễ truy điệu

Năm 1977, đồng chí Trần Quỳnh được điều về Đồn 729 Công an nhân dân vũ trang Tây Ninh.

Lãnh đạo xã Đức Thọ, cùng dòng họ, thân nhân làm lễ truy điệu liệt sĩ Trần Quỳnh

Ngày 16-9-1977, đồng chí Trần Quỳnh anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam. Ban đầu, thi hài liệt sĩ được đơn vị an táng tại nghĩa trang mặt trận. Sau đó, được chuyển về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Võ, xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh.

Theo nguyện vọng của gia đình và dòng họ, với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan tỉnh Tây Ninh, ngày 28-8 vừa qua, hài cốt liệt sĩ Trần Quỳnh đã được cất bốc và đưa về quê hương xã Đức Thọ an táng.

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ĐỨC HẢI - NGỌC LUYẾN