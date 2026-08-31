Từ ngày 1-9, Bắc bộ và Trung bộ chuyển sang nắng nóng

Từ ngày 1-9, thời tiết Bắc bộ và Trung bộ chuyển sang trạng thái chủ đạo là nắng, nhiều nơi nắng nóng. Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ tiếp tục có mưa rào, dông vào chiều và tối.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 1 đến 7-9, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An chủ yếu có nắng. Hà Nội sẽ có nắng đẹp trong ngày Quốc khánh 2-9. Ngày khai giảng 5-9, Hà Nội và nhiều nơi ở phía Bắc khả năng cao tạnh ráo và nắng.

Hà Nội vào tiết thu song vẫn có nắng nóng cục bộ. Ảnh: NGỌC YẾN

Thông tin từ Cục Khí tượng - thủy văn, ngày 1-9, Bắc bộ có nắng nóng, nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Riêng Hà Nội, nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Sang ngày 2-9, nắng nóng ở Bắc bộ dịu dần.

Tại Trung bộ, mưa lớn từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng xảy ra trong chiều tối và đêm 31-8, với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ ngày 1-9, mưa lớn ở Trung bộ sẽ kết thúc. Từ ngày 2-9, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nắng nóng ở Trung bộ có khả năng duy trì đến khoảng ngày 3 hoặc 4-9.

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, ngày 1-9, thời tiết TPHCM khá thuận lợi. Từ sáng đến trưa có nắng, mưa rào và dông chỉ xuất hiện từ khoảng 15-16 giờ, sau 19-20 giờ mưa giảm dần. Riêng tối 2-9, thời điểm diễn ra các hoạt động ngoài trời, bắn pháo hoa, dự báo trời tạnh ráo.

Tại Cần Thơ và Vĩnh Long, ngày 1-9, buổi sáng có nắng, nhiệt độ trong ngày khoảng 26-34 độ C. Chiều có mưa dông nhưng lượng mưa không lớn, thời gian mưa ngắn.

Tại Tây Ninh và Đồng Tháp, ngày 1-9, buổi sáng và trưa ít mưa, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Chiều tối có mưa rào và dông. Ngày 2-9, mưa có xu hướng gia tăng và xuất hiện sớm hơn, từ trưa, chiều và chiều tối. Sau 18 giờ, mưa giảm dần, các hoạt động về đêm tương đối thuận lợi.

Tại Đồng Nai và Lâm Đồng, trong ngày 1 và 2-9, lượng mưa có khả năng giảm nhẹ. Ban ngày giảm mây, hửng nắng. Mưa rào và dông có xu hướng thu hẹp về chiều và tối, mưa to chỉ còn xảy ra cục bộ. Khu vực Đà Lạt, ven biển và Phan Thiết tương đối mát mẻ, dễ chịu.

Riêng An Giang và Cà Mau, ngày 1-9, thời tiết khá tốt, ít mưa. Từ đêm 1-9, mưa bắt đầu gia tăng, xuất hiện sớm ở ven biển An Giang, sau đó mở rộng về Cà Mau và lên phía Bắc. Khu vực biên giới phía Tây An Giang ít mưa, chủ yếu mưa nhỏ.

Áp thấp nhiệt đới hướng vào Bắc Biển Đông Chiều 31-8, áp thấp nhiệt đới trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc) đang di chuyển về phía Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tâm áp thấp nhiệt đới hiện đang ở khoảng 19,5 độ vĩ Bắc - 110,3 độ kinh Đông, trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7, giật cấp 9. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam với tốc độ khoảng 15km/giờ. Vị trí áp thấp nhiệt đới chiều 31-8. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia Dự báo trong ngày 1-9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông với tốc độ 15-20km/giờ, đi vào vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, giật cấp 10. Đến ngày 2-9, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ 15-20km/giờ, đến vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Bão vẫn duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 10km/giờ, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

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