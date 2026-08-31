Hơn 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 3 kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện hơn 18.700 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý đối với gần 15.000 trường hợp.

Chiều 31-8, Cục Cảnh sát giao thông thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9. Theo đó, trong ngày, toàn quốc có 18.738 trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 14.961 trường hợp...

Lực lượng cảnh sát giao thông xử lý người vi phạm. Ảnh minh họa: CỤC CSGT

Theo Cục Cảnh sát giao thông, qua công tác tuần tra, kiểm soát trực tiếp trên đường bộ, công an các địa phương phát hiện hơn 14.800 trường hợp vi phạm, đã lập biên bản xử lý hơn 14.400 trường hợp; tạm giữ 87 ô tô, hơn 2.700 mô tô và 262 phương tiện khác; tước 331 giấy phép lái xe các loại và trừ điểm trên giấy phép lái xe đối với 1.684 trường hợp.

Trong ngày, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; phát hiện hơn 3.200 trường hợp vi phạm tốc độ...

Trên các tuyến đường cao tốc do Cục Cảnh sát giao thông phụ trách, các đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc đã kiểm soát hơn 1.700 phương tiện, phát hiện, lập biên bản 107 trường hợp vi phạm; trừ điểm trên giấy phép lái xe đối với 27 trường hợp và gửi thông báo vi phạm đến 714 trường hợp. Trong đó, lực lượng cảnh sát giao thông xử lý 1 trường hợp không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước, trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, từ 15 giờ ngày 30-8 đến 15 giờ ngày 31-8, toàn quốc xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông, làm 22 người chết, 24 người bị thương. Tính chung 3 ngày nghỉ lễ, số người chết vì tai nạn giao thông là 58 người...

ĐỖ TRUNG