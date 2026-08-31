Cục Cảnh sát giao thông: Chỉ xử phạt những tài xế cố tình "bám đuôi" trên cao tốc

Sau 5 ngày ra quân tuyên truyền và ghi hình lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên một số tuyến cao tốc, trưa 31-8, Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) cho biết lực lượng chức năng đang lấy giáo dục làm chính. Việc xử phạt chỉ áp dụng nghiêm với những tài xế cố tình "bám sát đuôi" xe phía trước.

Hiện nay, C08 đã bố trí lực lượng theo dõi toàn bộ clip, hình ảnh các phương tiện không giữ khoảng cách an toàn và chỉ xử lý một số trường hợp tài xế cố ý vi phạm - bám sát đuôi xe liền trước (chủ yếu là xe kinh doanh vận tải).

Minh họa về quy định giữ khoảng cách an toàn khi chạy trên đường cao tốc. Đồ họa: C08

Theo C08, việc xử lý xe không giữ khoảng cách an toàn được thực hiện tại những đoạn đường đủ điều kiện (có biển báo và vạch kẻ đường về khoảng cách). Việc này lấy tuyên truyền, giáo dục ý thức của tài xế phải tuân thủ quy định về tốc độ và khoảng cách trên đường là chính, để mỗi tài xế coi đó là phản xạ có điều kiện, là thói quen khi đi đường.

Lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt 1 trường hợp tài xế ô tô không giữ khoảng cách an toàn khi chạy trên đường cao tốc. Ảnh: C08 CUNG CẤP

Cục Cảnh sát giao thông ghi hình về hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe liền trước tại các đoạn đường được bố trí biển báo hiệu và vạch kẻ đường đúng quy định.

Những hình ảnh này sẽ được thực hiện trong giáo dục cá biệt và giáo dục chung nhằm nâng cao ý thức người lái xe.

Đối với những trường hợp đã nhiều lần nhắc nhở, giáo dục hoặc đã nắm được quy định nhưng vẫn cố ý vi phạm (chủ yếu là xe kinh doanh vận tải) mới xử lý.

Từ ngày 27-8, lực lượng cảnh sát giao thông (Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, C08) xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn. Theo Thông tư 38/2024/TT-BGTVT (nay là Bộ Xây dựng), trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, tốc độ trên 60 km/giờ, thì khoảng cách tối thiểu với xe phía trước là 55 m. Nếu giữ khoảng cách dưới 55 m sẽ bị tính là vi phạm. Mức phạt theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không giữ khoảng cách an toàn (trường hợp chưa xảy ra va chạm): phạt tiền 4 triệu đồng - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu gây tai nạn giao thông: phạt tiền 20 triệu đồng - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Theo thống kê từ đầu năm 2026 đến nay, trên tuyến Pháp Vân đến Nghi Sơn xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông do không giữ khoảng cách an toàn, làm 1 người chết, 18 người bị thương, 34 xe ô tô bị hư hỏng, thiệt hại tài sản hơn 2 tỷ đồng.

ĐỖ TRUNG