Liên tiếp 6 trận động đất ở xã Măng Bút, Quảng Ngãi

Trong sáng 31-8, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận liên tiếp 6 trận động đất xảy ra tại xã Măng Bút, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các khoa học Trái đất thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong sáng 31-8, tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận liên tiếp 6 trận động đất. Tất cả đều ở độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km và cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Cụ thể, trận động đất 1 vào lúc 0 giờ 41 phút 16 giây có độ lớn 4.0 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,904 độ vĩ Bắc - 108,15 độ kinh Đông, thuộc xã Măng Bút.

Trận động đất 2 lúc 2 giờ 50 phút 1 giây có độ lớn 3,0 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,901 độ vĩ Bắc - 108,174 độ kinh Đông, cũng thuộc xã Măng Bút.

Trận động đất 3 lúc 3 giờ 7 phút 55 giây có độ lớn 2,9 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,886 độ vĩ Bắc - 108,215 độ kinh Đông, thuộc xã Măng Bút.

Vị trí chấn tâm trận động đất 3. Ảnh: igp-vast.vn

Trận động đất 4 lúc 3 giờ 9 phút 13 giây có độ lớn 3,2 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,869 độ vĩ Bắc - 108,182 độ kinh Đông, thuộc xã Măng Bút.

Trận động đất 5 lúc 3 giờ 26 phút 11 giây có độ lớn 2,8 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,879 độ vĩ Bắc - 108,179 độ kinh Đông, thuộc xã Măng Bút.

Trận động đất 6 lúc 3 giờ 28 phút 22 giây có độ lớn 2,6 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,881 độ vĩ Bắc - 108,176 độ kinh Đông, thuộc khu vực xã Măng Bút.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất vẫn đang theo dõi trận động đất này.

NGUYỄN TRANG