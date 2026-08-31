Vũng Tàu bác thông tin thu phí nghe nhạc ở Bãi Trước

Phường Vũng Tàu (TPHCM) khẳng định chưa ghi nhận trường hợp người dân, du khách bị ép trả phí khi đến nghe nhạc tại khu vực Bãi Trước; đồng thời địa phương cũng sẽ xác minh, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng người dân, du khách đến Bãi Trước nghe các chương trình âm nhạc phải trả tiền hoặc bị yêu cầu thu phí. Thông tin nhanh chóng được chia sẻ, gây chú ý và tạo những ý kiến trái chiều.

Qua kiểm tra, xác minh, cơ quan chức năng phường Vũng Tàu chưa ghi nhận tình trạng du khách bị ép buộc trả phí khi nghe nhạc tại Bãi Trước.

Du khách và người dân địa phương thưởng thức âm nhạc miễn phí tại khu vực công viên Bãi Trước, phường Vũng Tàu

Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Lê Anh Quỳnh, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu cho biết, các chương trình âm nhạc tại khu vực Bãi Trước được tổ chức nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân và du khách. Do vậy, những thông tin không đúng sự thật, nếu cố tình đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội sẽ được cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định.

Phường Vũng Tàu đề nghị, nếu phát hiện trường hợp có dấu hiệu thu phí trái quy định hoặc có hành vi gây ảnh hưởng đến quyền lợi hưởng thụ văn hóa, giải trí, du khách cần phản ánh ngay với cơ quan chức năng để được kiểm tra, xử lý.

NGUYỄN NAM - THÀNH HUY