Thi công xuyên lễ trên công trường dự án sân bay Long Thành

Ngày 31-8, ghi nhận tại công trường thi công dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, hàng ngàn công nhân vẫn tiếp tục bám công trường, thi công xuyên kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, phấn đấu đảm bảo tiến độ đề ra.

Video: Tất bật thi công sân bay Long Thành dịp lễ Quốc khánh 2-9

Nhiều hạng mục trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành, như hệ thống mái lấy sáng, khu vực làm thủ tục hải quan, dây chuyền xử lý hành lý, khu vực đảo checkin, hệ thống dẫn đậu tàu bay tự động…

Ảnh: XUÂN TRUNG

Ở khu vực thi công bên ngoài nhà ga, nhiều nhóm nhân công đồng loạt triển khai lu lèn, đổ nhựa các tuyến đường xuyên trưa, từng bước khép kín hệ thống giao thông nội cảng; khu vực trạm cứu hỏa tại sân bay cũng đang dần hoàn thiện lắp đặt mái và cấu kiện kỹ thuật.

Anh Hà Ngọc Đạt (nhân công nhà thầu Nam Hòa Phát, thi công cửa cuốn), chia sẻ: "Tôi đã làm việc hơn một năm nay tại công trường, dịp nghỉ lễ, tết đều được tăng cường ở lại công trường thi công để làm việc, góp phần đảm bảo tiến độ chung của dự án."

Nhân viên kỹ thuật thi công hoàn thiện vách kính nhà ga hành khách. Ảnh: XUÂN TRUNG

Hệ thống các đảo checkin đã cơ bản hoàn thành lắp đặt. Ảnh: XUÂN TRUNG

Theo Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành, đơn vị đã yêu cầu các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát tăng cường tổ chức thi công tại dự án trong ngày nghỉ, ngày lễ, riêng dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, phải chủ động lập kế hoạch thi công, nêu rõ các nội dung về hạng mục triển khai, thời gian thực hiện, số lượng nhân sự, máy móc thiết bị huy động và các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại công trường.

>>> Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trong ngày 31-8, tại sân bay Long Thành:

Mũi thi công hệ thống giao thông nội cảng triển khai công việc xuyên lễ Quốc khánh 2-9. Ảnh: XUÂN TRUNG

Ảnh: XUÂN TRUNG

Hệ thống mái lấy sáng nhà ga hình hoa sen đã hoàn thành lắp đặt. Ảnh: XUÂN TRUNG

Hệ thống mái nhà ga là một trong những hạng mục thi công phức tạp nhất của sân bay Long Thành. Ảnh: XUÂN TRUNG

﻿Khu vực checkin đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: XUÂN TRUNG

XUÂN TRUNG