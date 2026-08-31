Khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới có nguy cơ mạnh lên thành bão

Trưa 31-8, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công điện đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang (bao gồm TPHCM) ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng mạnh lên thành bão và gió mạnh trên biển.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương, bộ, ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ/bão và gió mạnh trên biển. Các địa phương ven biển quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến thời tiết để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới lúc 8 giờ ngày 31-8. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia xác định, vùng nguy hiểm của ATNĐ trong 24 giờ tới là ở phía Bắc vĩ tuyến 18 và từ kinh tuyến 109,5 đến 114,5. Vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo tiếp theo.

Các lực lượng, phương tiện sẵn sàng triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. Hệ thống đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của ATNĐ/bão và gió mạnh trên biển để chính quyền, chủ phương tiện và người dân chủ động phòng tránh, ứng phó.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các đơn vị trực ban nghiêm túc; các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ chủ động chỉ đạo, phối hợp với địa phương ứng phó với ATNĐ/bão và gió mạnh trên biển.

Bắc Trung bộ hôm nay mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu áp thấp nhiệt đới. Ảnh chụp lại màn hình ﻿radar thời tiết lúc 11 giờ

Trước đó, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo: sáng 31-8, vùng áp thấp suy yếu từ bão Saudel di chuyển từ đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) xuống vùng biển phía Đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và mạnh lên thành ATNĐ.

Do tác động gián tiếp của ATNĐ, trong ngày và đêm 31-8, vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến TPHCM và phía Bắc khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào, dông rải rác, khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

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