Công an TPHCM thi đua “Ba Nhất”, ra quân Chiến dịch Hành quân xanh 2026

Ngày 3-6, Công an TPHCM tổ chức lễ hưởng ứng phong trào thi đua “Ba Nhất” và ra quân Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2026, với sự tham gia của hơn 4.000 đoàn viên thanh niên.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an Thành phố trao cờ lệnh cho Ban chỉ huy Chiến dịch Hành quân xanh

Buổi lễ được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Công an TPHCM đến 168 điểm cầu công an các xã, phường, đặc khu.

Tại buổi lễ, Công an TPHCM phát động phong trào thi đua “Ba Nhất” với các tiêu chí: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất. Phong trào hướng đến 3 mục tiêu trọng tâm: nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm và tinh thần cống hiến của đoàn viên thanh niên; tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực công tác; xây dựng hình ảnh đoàn viên thanh niên Công an nhân dân bản lĩnh, kỷ cương, trách nhiệm, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Nghi thức ra mắt Ban chỉ huy Chiến dịch Hành quân xanh năm 2026

Cụ thể hóa phong trào, Ban Thanh niên Công an TPHCM yêu cầu 100% đoàn viên thanh niên thực hiện “Cam kết 3 không”, gồm: không vi phạm điều lệnh, quy trình công tác; không vi phạm quy định về phát ngôn, văn hóa ứng xử; không gây phiền hà cho nhân dân.

Đồng thời, các mô hình “Thanh niên xung kích về kỷ luật”, “Đội hình thanh niên phản ứng nhanh trên không gian mạng” và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công việc được triển khai mạnh mẽ. Công an TPHCM tiếp tục duy trì các hoạt động “Mỗi ngày một việc tốt vì nhân dân”, hỗ trợ thủ tục hành chính ngoài giờ và tuyên truyền pháp luật tại cơ sở.

Ký kết liên tịch giữa Ban Thanh niên Công an Thành phố với các đơn vị phối hợp giai đoạn 2026 – 2030

Điểm nhấn của chương trình là trưng bày 2 mô hình triển lãm sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và triển lãm ảnh với chủ đề “Sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với lực lượng CAND Việt Nam”.

Cũng tại chương trình, Công an TPHCM phát động Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2026, diễn ra từ ngày 31-5 đến ngày 15-8, với chủ đề “Tuổi trẻ Công an Thành phố tiên phong – đổi mới, xung kích – nghĩa tình, vì nhân dân phục vụ”.

Trao tặng nguồn lực cho Ban chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2026

Trong chiến dịch, đoàn viên thanh niên Công an TPHCM đặt mục tiêu cải tạo, dọn dẹp ít nhất 10 tuyến đường đạt tiêu chuẩn văn minh, an toàn; trồng mới ít nhất 5.000 cây xanh; hỗ trợ hơn 2.000 người dân, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền pháp luật và nâng cao năng lực số cho ít nhất 10.000 lượt người dân; triển khai 168 đội hình “mùa hè số” hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại các xã, phường, đặc khu.

Dịp này, Ban Giám đốc Công an TPHCM trao nguồn lực trị giá 300 triệu đồng cho Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh năm 2026; trao 20 suất học bổng và hơn 200 phần quà tặng con em cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn.

MẠNH THẮNG