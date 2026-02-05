Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc tết các cá nhân, đơn vị

Ngày 5-2, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lãnh đạo TPHCM đến thăm, chúc tết các lực lượng, tổ chức tôn giáo và người dân.

Đoàn công tác TPHCM do đồng chí Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết và tặng quà các lực lượng vũ trang, đơn vị y tế.

Đồng chí Đặng Minh Thông thăm, chúc tết Chi đội kiểm ngư số 2

Đoàn đã thăm Chi đội Kiểm ngư số 2 (Cảnh sát biển Việt Nam), chúc tết cán bộ tàu KN 290; Đồn biên phòng Bến Đá (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM) và Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Đồng chí Đặng Minh Thông thăm hỏi cán bộ tàu KN 290

Đồng chí Đặng Minh Thông thăm hỏi đời sống, điều kiện công tác của cán bộ, chiến sĩ; ghi nhận tinh thần trách nhiệm, nỗ lực trong bảo vệ chủ quyền biển đảo, giữ gìn an ninh trật tự; đồng thời động viên các đơn vị tiếp tục đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ trước, trong và sau tết.

Đồng chí Đặng Minh Thông thăm, chúc tết Đồn biên phòng Bến Đá

Dịp này, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đã trao quà hỗ trợ hai chiến sĩ Đồn biên phòng Bến Đá có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, đồng chí Đặng Minh Thông biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, y bác sĩ vì sức khỏe người dân.

Đồng chí Đặng Minh Thông thăm, chúc tết Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

* Chiều cùng ngày, đoàn công tác do đồng chí Đặng Minh Thông dẫn đầu, đến thăm, tặng quà tết Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công với cách mạng, hộ gia đình khó khăn, trẻ mồ côi và hai cụ cao niên trên 100 tuổi tại phường Tân Thành và Tân Hải (TPHCM).

Đồng chí Đặng Minh Thông thăm, chúc tết gia đình người có công tại phường Tân Hải (TPHCM)

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Đặng Minh Thông ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, chúc các gia đình đón tết ấm áp, an lành; đồng thời động viên các hộ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

* Đoàn công tác của TPHCM do đồng chí Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đi thăm, chúc tết các cá nhân chức sắc, chức việc tiêu biểu nhân dịp Tết Bính Ngọ năm 2026.

Đoàn đến thăm, chúc tết Hòa thượng Danh Lung tại chùa Chantaransay

Đoàn đã đến thăm, chúc tết Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, trụ trì chùa Chantaransay (phường Xuân Hòa, TPHCM). Tại đây, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức gửi lời chúc mừng năm mới đến Hòa thượng Danh Lung cùng các chư tăng, phật tử.

Đồng chí Dương Anh Đức tặng quà của Thành ủy - HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến Hòa thượng Danh Lung

Đồng chí Dương Anh Đức nhấn mạnh, thời gian qua, Hòa thượng Danh Lung cùng các chư tăng, phật tử chùa Chantaransay đã tích cực tham gia các hoạt động dân sinh, hỗ trợ người dân khó khăn, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí mong muốn Hòa thượng Danh Lung cùng các chư tăng, phật tử chùa Chantaransay tiếp tục phát huy truyền thống, gắn bó, chia sẻ cùng thành phố nhằm xây dựng thành phố ngày càng tốt đẹp hơn. Nhân dịp năm mới, đồng chí chúc Hòa thượng Danh Lung cùng các chư tăng, phật tử một năm mới an khang, hạnh phúc.

Đáp từ, Hòa thượng Danh Lung cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố. Trước thềm năm mới, Hoà thượng Danh Lung chúc lãnh đạo TPHCM mạnh khỏe, chúc thành phố phát triển mạnh mẽ hơn, người dân hạnh phúc hơn.

* Cùng ngày, đoàn đến thăm, chúc tết Ban Đại diện Hội thánh Cao đài Tòa thánh Tây Ninh tại TPHCM. Đồng chí Dương Anh Đức gửi lời chúc đến chức sắc Ban Đại diện Hội thánh; chức sắc, chức việc và tín đồ Cao Đài của 29 cơ sở đạo tại TPHCM một năm mới an khang, hạnh phúc.

Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các quý chức sắc, chức việc và tín đồ Cao Đài luôn phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân, cùng chung sức, chia sẻ với thành phố trong các công việc để xây dựng thành phố ngày càng tươi đẹp hơn.

Đồng chí Dương Anh Đức tặng quà của Thành ủy - HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến Ban Đại diện Hội thánh Cao đài Toà thánh Tây Ninh tại TPHCM

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM, Giáo sư Thượng Sang Thanh, Trưởng Ban Đại diện Hội thánh Cao đài Toà thánh Tây Ninh tại TPHCM, khẳng định Ban Đại diện Hội thánh sẽ tiếp tục vận động tín đồ phát huy tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng hành cùng chính quyền trong thực hiện các chương trình an sinh xã hội, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững. Giáo sư Thượng Sang Thanh chúc lãnh đạo thành phố nhiều sức khoẻ, tiếp tục lãnh đạo, điều hành thành phố ngày càng phát triển.

* Đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết các đơn vị lực lượng vũ trang và cơ sở y tế trên địa bàn thành phố, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Đoàn đã đến thăm đơn vị C12 Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng; Sư đoàn Không quân 370; Sư đoàn Phòng không 367; Bệnh viện 1A và Bệnh viện Đa khoa Tân Bình (phường Tân Sơn Nhất).

Đoàn thăm và chúc Tết Sư đoàn 370

Tại mỗi đơn vị, đồng chí Nguyễn Văn Thọ ân cần thăm hỏi tình hình công tác, đời sống cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ, nhân viên y tế; đồng thời ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của các đơn vị trong thời gian qua.

* Đoàn công tác số 24 của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Chí Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bình Dương, làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng cửa khẩu Sân bay và Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đoàn công tác số 24 thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trạm Biên phòng cửa khẩu Sân bay

Đoàn ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của lực lượng biên phòng và chúc cán bộ, chiến sĩ đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 an toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tin liên quan Chung tay chăm lo tết cho người có hoàn cảnh khó khăn

TRÚC GIANG - CẨM NƯƠNG - THU HƯỜNG