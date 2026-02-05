Với hình tượng ngựa làm trục xuyên suốt, không gian trang trí tết năm nay đã kể câu chuyện sinh động về hành trình phát triển của Đà Nẵng từ hiện tại đoàn kết, vững chắc đến tương lai năng động, đổi mới và bền vững.

Đôi linh vật ngựa kể câu chuyện phát triển của Đà Nẵng:

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, TP Đà Nẵng khoác lên mình sắc xuân rực rỡ. Trên tuyến đường Bạch Đằng (phường Hải Châu), hệ thống hoa và điện chiếu sáng được trang trí đồng bộ, tạo nên “đường hoa” quen thuộc nhưng vẫn mới mẻ.

Linh vật được đặt đối diện với Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Điểm nhấn nổi bật trong không gian trang trí năm nay là bộ đôi linh vật ngựa với thiết kế sáng tạo, mang đậm dấu ấn văn hóa và khát vọng phát triển của thành phố.

Linh vật đầu tiên mang tên “Kim Mã Hợp Nhất”, được bố trí tại khu vực vỉa hè trước cầu chữ T, đại diện cho hình ảnh Đà Nẵng ở “hiện tại”. Tác phẩm được tạo hình bằng thủ pháp ghép chữ nghệ thuật, từ tên TP Đà Nẵng và địa danh của 94 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp, gồm 23 phường, 70 xã và đặc khu Hoàng Sa.

Hình tượng ngựa hiện lên mạnh mẽ nhưng uyển chuyển, giàu nhịp điệu và tràn đầy sinh khí.

Tác phẩm được tạo dựng bằng thủ pháp ghép chữ nghệ thuật.

Với kích thước 3,7m x 3,8m x 1,5m, linh vật mang dáng vóc bề thế, cân đối, thể hiện hình ảnh ngựa mạnh mẽ, uyển chuyển, giàu sinh khí. Mỗi con chữ vừa góp phần tạo nên hình hài linh vật, vừa đại diện cho từng địa phương cùng hòa nhịp trong kỷ nguyên mới, thể hiện tinh thần đoàn kết và hội tụ của thành phố.

Dù chưa hoàn thiện, công trình đã thu hút sự quan tâm của người dân, du khách. Chị Nguyễn Thị Hòa (trú phường Hòa Cường) cho biết, chị tranh thủ đến tham quan sớm vì linh vật mang đặc trưng riêng của thành phố, tạo cảm giác mới mẻ và ấn tượng.

Nếu “Kim Mã Hợp Nhất” kể câu chuyện của hiện tại, thì linh vật thứ hai “Kim Mã 4.0” mở ra hình dung về tương lai. Tác phẩm được đặt tại khu vực sàn cảnh quan phía Nam, đoạn đuôi cầu Rồng, có chiều cao 4,3m, dài 5,1m, bề rộng chân đế 2,6m.

Linh vật Kim mã 4.0 đặt gần khu vực đuôi cầu Rồng. Ảnh: THANH ÁI

Với phong cách tạo hình đương đại, đường nét gọn gàng, khỏe khoắn, “Kim Mã 4.0” thể hiện tinh thần tốc độ, đổi mới và thích ứng. Hình tượng ngựa được khai thác như thông điệp về ý chí phát triển trong kỷ nguyên chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh và kinh tế số.

Việc đặt linh vật tại khu vực đuôi cầu Rồng – công trình kiến trúc mang tính biểu tượng của thành phố càng làm nổi bật hình ảnh một Đà Nẵng trẻ trung, sáng tạo, sẵn sàng bứt phá.

Kim Mã 4.0 mang phong cách tạo hình đương đại. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Võ Văn Thắng, nguyên Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, sau thời gian trưng bày, hai linh vật nên được lưu giữ tại các không gian văn hóa để tiếp tục phát huy giá trị.

Hai tác phẩm do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (Quảng Trị) trực tiếp sáng tác và thi công. Sự kết hợp giữa bàn tay nghệ nhân và tầm nhìn chiến lược đã tạo nên bộ đôi linh vật vừa mang giá trị thẩm mỹ, vừa là “câu chuyện thị giác” về hành trình phát triển của thành phố.

Dự án trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết Bính Ngọ 2026 được triển khai theo kế hoạch của UBND thành phố, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, an toàn kỹ thuật và thân thiện môi trường.

Tại trung tâm TP Đà Nẵng, thành phố đầu tư trang trí tết tại 14 vị trí trung tâm và nâng cấp hệ thống chiếu sáng trên các trục đường chính. Tại khu vực phía Nam Đà Nẵng, các khu vực trung tâm Tam Kỳ và Hội An cũng được đầu tư đồng bộ. Các địa phương còn lại chủ động triển khai theo điều kiện thực tế.

Dự án được triển khai từ cuối tháng 1-2026, dự kiến hoàn thành trước ngày 13-2-2026 và phục vụ người dân, du khách từ ngày 14-2 đến 26-2-2026.

Sáng 5-2, tại không gian Viện Cơ Mật triều Nguyễn, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế khai mạc triển lãm chuyên đề “Ngựa và Long Mã trong văn hóa cung đình thời Nguyễn”. Triển lãm nhằm giới thiệu và tôn vinh hình tượng Ngựa và Long Mã - những biểu tượng có vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa, tư tưởng, nghi lễ cũng như nghệ thuật cung đình triều Nguyễn (1802-1945). Đồng thời là hoạt động mở đầu trong chuỗi sự kiện chào đón Xuân Bính Ngọ 2026 tại Di sản Huế. Hiện vật, tư liệu và hình ảnh trưng bày giới thiệu tại triển lãm "Ngựa và Long Mã trong văn hóa cung đình thời Nguyễn" Thông qua hệ thống hiện vật, tư liệu và hình ảnh được trưng bày lần này, triển lãm mang đến cho công chúng cái nhìn sâu sắc và gần gũi hơn về vai trò của ngựa trong đời sống cung đình xưa, đồng thời giới thiệu hình tượng Long Mã như biểu trưng cho điềm lành, trí tuệ và khát vọng hưng thịnh của quốc gia dưới triều Nguyễn. Qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong những ngày đầu xuân mới.

