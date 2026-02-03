Chiều 3-2, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN, Bộ Tài chính) thông tin về việc tổ chức lễ công bố Bộ nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam (CG Code 2026).

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa UBCKNN và Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) với sự hỗ trợ của Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị công ty tại Việt Nam theo chuẩn mực và thông lệ quốc tế.

Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương cho biết, cùng với sự phát triển về quy mô và độ sâu của thị trường chứng khoán (TTCK), yêu cầu nâng cao chất lượng quản trị công ty tại các công ty đại chúng, đặc biệt là các công ty niêm yết, ngày càng trở nên cấp thiết.

Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch UBCKNN, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: UBCKNN

Do đó, quản trị công ty tốt không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình, mà còn là yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin của nhà đầu tư, giảm chi phí vốn và hướng tới phát triển bền vững trong dài hạn.

Trong bối cảnh TTCK Việt Nam đã được các tổ chức quốc tế xem xét nâng hạng, việc khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao chất lượng thực hành quản trị công ty tại doanh nghiệp là một trong những điều kiện nền tảng, góp phần nâng cao chất lượng và sức hút của thị trường vốn Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Các diễn giả tham gia thảo luận tại sự kiện. Ảnh: UBCKNN

Cấu trúc CG Code 2026 gồm 9 nguyên tắc, bao quát đầy đủ các lĩnh vực trọng yếu của quản trị công ty hiện đại. CG Code 2026 đặt hội đồng quản trị (HĐQT) ở vị trí trung tâm của hệ thống quản trị công ty. Các khuyến nghị tập trung làm rõ trách nhiệm của HĐQT trong việc như định hướng chiến lược và giám sát việc thực hiện chiến lược, giám sát ban điều hành, bảo đảm cơ cấu HĐQT có tính độc lập, đa dạng về kỹ năng, kinh nghiệm…

CG Code 2026 cũng tăng cường các khuyến nghị liên quan đến môi trường kiểm soát và quản trị rủi ro.

Bà Sibylle Bachmann, Trưởng đại diện SECO, đánh giá, việc cập nhật CG Code 2026 là cần thiết khi Việt Nam đang theo đuổi mục tiêu nâng hạng TTCK và hội nhập sâu rộng trong bối cảnh môi trường kinh doanh toàn cầu có nhiều thay đổi, các tiêu chuẩn quốc tế và khu vực liên tục được nâng cao. CG Code 2026 mới được xây dựng theo hướng tiệm cận các thông lệ quốc tế tốt nhất, tăng cường tích hợp các yếu tố bền vững và được quốc tế công nhận rộng rãi.

Theo đại diện SECO, quản trị công ty hiệu quả giúp doanh nghiệp thu hút nguồn vốn đầu tư dài hạn, nâng cao năng lực quản lý rủi ro, cải thiện chất lượng ra quyết định, qua đó củng cố niềm tin của cổ đông và thị trường. Ở cấp độ quốc gia, quản trị công ty tốt sẽ góp phần phát triển thị trường vốn sâu rộng, nâng cao sức chống chịu của doanh nghiệp và hiệu quả phân bổ vốn.

