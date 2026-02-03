Cổ phiếu công nghiệp và bất động sản khu công nghiệp “dậy sóng”

Dù VN-Index tăng không mạnh, thị trường vẫn nghiêng hẳn về sắc xanh khi cổ phiếu tăng giá lan tỏa trên diện rộng, nhiều mã thậm chí tăng trần ở các nhóm ngành.

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 3-2 đảo chiều tăng trở lại với dòng tiền lan tỏa nhờ thanh khoản cải thiện.

Trong đó, nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp và công nghiệp đồng loạt bứt phá nhờ dòng tiền vào mạnh: KBC, SZC, VGC, GMD, GEX, CTD, GEE tăng trần, IDC tăng 8,6%, SIP tăng 5,74%...

Nhóm cổ phiếu tiêu dùng, nguyên vật liệu cũng tăng mạnh: DGW, PET, PHR, PLC, DPR tăng trần; PAN tăng 4,67%, SAB tăng 4,41%, GVR tăng 2,39%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán lấy lại sắc xanh tích cực: VIX tăng 3,65%, VCK tăng 1,22%, VND tăng 2,21%; SSI, VCI, HCM, TCX, MBS, ORS tăng gần 1%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng có sự phân hóa: MBB tăng 1,47%, EIB tăng 4,12%; SHB, VCB, CTG, TPB tăng gần 1%. Ngược lại, BID giảm 1,64%, LPB giảm 1,67%; TCB, STB, HDB, ACB, VPB, VIB giảm gần 1%.

Tương tự, nhóm cổ phiếu bất động sản thương mại cũng phân hóa: VRE tăng 1,07%, VPI tăng 1,67%; HDC, DIG, DXG, TCH tăng gần 1%. Ngược lại, KDH giảm 1,29%, CHM giảm 1,32%, CEO giảm 1,52%, PDR giảm 1,47%; SJS, KHG, NLG giảm gần 1%.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 6,9 điểm (0,38%) lên 1.813,4 điểm với 191 mã tăng, 127 mã giảm và 62 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng 4,79 điểm (1,84%) lên 265,18 điểm với 89 mã tăng, 58 mã giảm và 69 mã đứng giá. Thanh khoản tăng, tổng giá trị trên sàn HOSE gần 33.300 tỷ đồng, tăng 3.400 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản đạt hơn 35.600 tỷ đồng.

Dù vậy, khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 3 trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng gần 662 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu Blue-chips vẫn bị bán ròng mạnh nhất. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng là VIC gần 294 tỷ đồng, PNJ gần 228 tỷ đồng và VCB gần 195 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN