Các đại biểu công bố chương trình “Học viện AI Việt Nam”

Chương trình là kết quả hợp tác giữa Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, Đại học Bách khoa Hà Nội, và Tập đoàn NVIDIA - tập đoàn sản xuất chip đắt giá nhất thế giới (Hoa Kỳ).

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt nhân kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ và bước sang năm thứ 3 từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Sự kiện đánh dấu bước tiến lớn nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận quan trọng như thỏa thuận cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ về hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và bán dẫn (tháng 9-2023); thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Tập đoàn NVIDIA (tháng 12-2024).

“Học viện AI Việt Nam” là mô hình hợp tác tiêu biểu giữa 3 nhà (nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp), thể hiện cách tiếp cận đa chiều trong phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị NVIDIA tiếp tục triển khai các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, chuyển giao tri thức và phát triển đội ngũ chuyên gia AI Việt Nam đạt chuẩn quốc tế; sớm nhân rộng mô hình “Học viện AI Việt Nam” phủ khắp toàn quốc…

Đối với Đại học Bách Khoa Hà Nội, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh quá trình đào tạo và chứng nhận giảng viên theo tiêu chuẩn để khai thác tối đa tiềm năng của chương trình "Học viện AI Việt Nam"; nghiên cứu tích hợp nội dung đào tạo AI vào chương trình chính khóa và các hoạt động nghiên cứu ứng dụng; tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ trong đào tạo nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp.

Theo PGS-TS Nguyễn Phong Điền, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị tiên phong, duy nhất tại Việt Nam được Tập đoàn NVIDIA lựa chọn trở thành đối tác đào tạo cấp chứng chỉ chính thức (DLI-EP) trong lĩnh vực AI. Mục tiêu là hướng tới phát triển nguồn nhân lực AI đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu cấp bách của quá trình chuyển đổi số, kinh tế số và ứng dụng AI trong các ngành trọng điểm của quốc gia.

Để đảm bảo chất lượng và đáp ứng nhu cầu cho các khóa đào tạo theo tiêu chuẩn toàn cầu của NVIDIA, Đại học Bách khoa Hà Nội đã lập kế hoạch đào tạo đội ngũ các chuyên gia, giảng viên trong ngắn hạn và dài hạn. Sinh viên sẽ có cơ hội được trang bị kiến thức trong lĩnh vực AI và ứng dụng, tiếp cận các công nghệ tiên tiến của NVIDIA.

Cùng với đó, chương trình này cũng chú trọng mở rộng cho cán bộ, chuyên gia từ các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng dụng AI trên nền tảng hệ thống của NVIDIA.

Quá trình đào tạo của chương trình sẽ giúp hình thành mạng lưới chuyên gia trong lĩnh vực AI, sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức và địa phương trong quá trình tiếp cận và ứng dụng AI, từ đó thúc đẩy lan tỏa mô hình đào tạo AI cho cộng đồng trên phạm vi toàn quốc…

LÂM NGUYÊN