Trong thông báo mới nhất Bộ GD-ĐT gửi các trường, lịch công bố điểm chuẩn đợt 1 sẽ lùi lại đến 17 giờ ngày 22-8.

Công bố điểm chuẩn đại học đợt 1 lùi lại đến 17 giờ ngày 22-8

Theo đó, số lần lọc ảo sẽ tăng thêm 4 vòng, thành 10 lần, kết thúc vào 12 giờ 30 phút ngày 22-8. Từ 17 giờ ngày 22-8, các trường sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1.

Lý do kéo dài thời gian lọc ảo là số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển đại học và cao đẳng nhiều hơn, cũng là năm đầu tiên các trường cao đẳng tham gia xét tuyển, không còn việc xét tuyển sớm, sử dụng tất cả các phương thức xét tuyển trong đợt 1.

Bộ đề nghị các trường tập trung rà soát kỹ toàn bộ dữ liệu, phương thức xét tuyển, các tình huống trong bối cảnh nhiều dữ liệu của thí sinh được sử dụng để xét tuyển bảo đảm không bỏ sót, không xác định trúng tuyển sai các thí sinh trong quá trình xét tuyển; hạn chế việc phát sinh xử lý do sai sót trong quá trình tuyển sinh.

Kế hoạch công bố điểm chuẩn điều chỉnh như sau:

Đồng thời, các trường cần tính toán kỹ lưỡng các phương án, đề xuất tỷ lệ ảo phù hợp để tránh việc tạo ra lượng ảo lớn, ảnh hưởng tới nguồn tuyển của các cơ sở đào tạo khác cũng như tuyển sinh vượt chỉ tiêu, năng lực đào tạo của trường.

Trước đó, theo kế hoạch tổ chức xét tuyển và xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống, dự kiến việc lọc ảo kết thúc chiều 20-8 và các trường đại học đã có thể công bố điểm chuẩn.

Sau khi Bộ GD-ĐT tăng thời gian lọc ảo và “chốt” điểm chuẩn thêm 2 ngày, nhiều trường đại học rơi vào thế bị động bởi đã chuẩn bị chu đáo cho phiên mega livestream (sự kiện phát sóng trực tuyến quy mô lớn) công bố điểm chuẩn.

Sau khi có điều chỉnh của Bộ GD-ĐT, Đại học Bách khoa Hà Nội vừa thông báo kết quả xét tuyển khu vực phía Bắc (nhóm xét tuyển miền Bắc) sẽ được công bố vào 16 giờ ngày 22-8.

Dù chưa có điểm chuẩn, trang Fanpage của Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố thời gian đón tân sinh viên khóa 67 năm 2025 là 8 giờ ngày 25-8. Công tác nhập học sẽ kéo dài đến 17 giờ ngày 31-8. Thời gian khai giảng năm học mới là 8 giờ ngày 15-9.

Cả ngày 20-8, nhiều phụ huynh, thí sinh đã sẵn sàng tâm lý để tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển đại học. Trên nhiều nhóm có đông đảo thí sinh quan tâm, các em thể hiện sự hụt hẫng.

LÂM NGUYÊN