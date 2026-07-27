TPHCM: Cán bộ công đoàn dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng và các Anh hùng liệt sĩ

Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026) và 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 – 28-7-2026), sáng 27-7, đoàn cán bộ công đoàn TPHCM đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng cùng các Anh hùng liệt sĩ.

Cán bộ Công đoàn TPHCM dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Đoàn do đồng chí Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng (phường Sài Gòn). Các thành viên trong đoàn thành kính dâng hương, dành phút tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Vị lãnh tụ của giai cấp công nhân, một tấm gương sáng về cần, kiệm, liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Kim Loan dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Trong ngày, đoàn đại biểu cán bộ công đoàn do đồng chí Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM làm trưởng đoàn cũng đã dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở Khu Di tích lịch sử văn hóa Đình Bình Đông.

Đoàn đại biểu cán bộ công đoàn do đồng chí Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Bia tưởng niệm Nhà Đèn – Chợ Quán (phường Chợ Quán).

Đoàn cán bộ Công đoàn dâng hương tại Bia tưởng niệm Nhà Đèn – Chợ Quán

Cán bộ Công đoàn Thành phố dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại tượng đài Công nhân giải phóng

Đoàn do đồng chí Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM làm trưởng đoàn cũng đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại tượng đài Công nhân giải phóng (phường Vườn Lài).

Cán bộ công đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Cùng ngày, đoàn do đồng chí Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu (phường Bà Rịa).

THÁI PHƯƠNG