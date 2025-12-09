Công đoàn Việt Nam tổ chức phong trào thi đua mừng các sự kiện lớn năm 2026

Chủ đề phong trào thi đua là “Đoàn viên, người lao động thi đua Đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.

Ngày 9-12, thông tin từ Ban Quan hệ Lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho biết, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang vừa ký kế hoạch phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, cùng các sự kiện trọng đại của đất nước năm 2026.

Theo kế hoạch, năm 2026 được xác định là mốc thời gian đặc biệt quan trọng. Đây là năm diễn ra các kỳ đại hội lớn, kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2026), tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời là năm mở đầu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2031.

Để thiết thực lập thành tích chào mừng, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động phong trào thi đua năm 2026 với mục tiêu động viên đoàn viên, người lao động phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong năm.

Tổng Liên đoàn nhấn mạnh yêu cầu thi đua phải góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, tay nghề, kỹ năng và ý thức trách nhiệm của người lao động. Phong trào được triển khai phải bảo đảm thiết thực, phù hợp thực tiễn, gắn với nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên. Công tác khen thưởng cần được thực hiện kịp thời, đúng người, đúng thành tích, đặc biệt chú trọng công nhân trực tiếp sản xuất và các tập thể, cá nhân tiên phong trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang thăm hỏi, tặng quà các gia đình bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: NGUYỄN TÙNG

Nội dung thi đua gồm đẩy mạnh tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, lan tỏa ý chí tự lực tự cường; góp ý xây dựng văn kiện Đại hội, triển khai chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; phát huy vai trò giai cấp công nhân trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Các cấp công đoàn sẽ tham gia các phong trào do Chính phủ phát động, trọng tâm là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển hạ tầng, tiết kiệm chống lãng phí, vì người nghèo. Đồng thời tiếp tục phát huy các phong trào do Tổng Liên đoàn phát động như “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Đổi mới sáng tạo trong hoạt động công đoàn” và triển khai Chương trình “Sáng kiến số” năm 2026.

Kế hoạch cũng đề cập nhiệm vụ vận động đoàn viên thi đua học tập, nâng cao trình độ, tay nghề, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ, hình thành đội ngũ “công nhân số”. Người lao động được khuyến khích đăng ký công trình, sản phẩm, chỉ tiêu thi đua; thực hiện tốt quyền, trách nhiệm công dân trong bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp. Cán bộ công đoàn phải đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, sâu sát cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ sinh thái số phục vụ đoàn viên, coi hiệu quả thực tiễn làm thước đo đánh giá.

Bên cạnh đó, công đoàn các cấp sẽ đẩy mạnh hoạt động chăm lo, bảo đảm việc làm, phúc lợi cho người lao động; tăng tốc phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, đặc biệt tại doanh nghiệp ngoài nhà nước. Hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được tổ chức theo phương châm: “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có tết” với tinh thần “Nghĩa tình, vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm”.

Để triển khai hiệu quả, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu nâng cao vai trò người đứng đầu, gắn trách nhiệm với kết quả thi đua, đánh giá bằng số liệu cụ thể. Hệ thống truyền thông công đoàn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền đa nền tảng, phổ biến bằng clip, bản tin điện tử, infographic, podcast, ưu tiên nội dung đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Các điển hình tiên tiến sẽ được phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời, đặc biệt là sáng kiến có giá trị, ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Công tác kiểm tra, giám sát triển khai sẽ được đẩy mạnh, nhất là tại cơ sở có nhiều đoàn viên, nhằm kịp thời điều chỉnh và rút kinh nghiệm trong tổ chức phong trào thi đua năm 2026.

PHÚC HẬU