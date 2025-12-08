Vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ công đoàn trong bối cảnh mới

Không chỉ truyền tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, cán bộ công đoàn còn là cầu nối thông tin, góp phần phòng ngừa và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, tại tỉnh Thanh Hóa, Ban Quan hệ lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) vừa phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn dành cho cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền trong hệ thống công đoàn. Chương trình nằm trong Kế hoạch 42-KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về bồi dưỡng một số chuyên đề chuyên môn nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác tuyên giáo, dẫn lại kết luận của Đảng về việc tuyên giáo là lực lượng mở đường, đồng hành thực hiện nhiệm vụ và tổng kết thực tiễn. Theo ông, nhiệm vụ của tuyên giáo công đoàn - truyền thông công đoàn là đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến đúng công nhân, bảo vệ quyền lợi trực tiếp của người lao động, đồng thời chủ động đấu tranh phản bác thông tin sai trái.

Ông Ngọ Duy Hiểu dẫn chứng, thực tế nhiều trường hợp ngừng việc tập thể bắt nguồn từ việc công nhân thiếu thông tin hoặc tiếp cận thông tin không chính xác. Vì vậy, truyền thông công đoàn không chỉ mang tính tuyên truyền mà còn là một phần của quản trị xã hội, giúp người lao động tiếp cận thông tin kịp thời và đúng nguồn.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, hiện lực lượng lao động tăng nhanh, quy mô hoạt động công đoàn ngày càng mở rộng. Trong khi đó, biên chế cán bộ công đoàn không tăng, khối lượng công việc lại lớn hơn, từ đó, cán bộ công đoàn phải nâng cao năng lực, ứng dụng công nghệ để làm việc hiệu quả.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu

Tại chuyên đề “Bối cảnh tình hình mới và những vấn đề đặt ra đối với Công đoàn Việt Nam”, ông Ngọ Duy Hiểu phân tích nhiều yếu tố đang tác động trực tiếp đến hoạt động công đoàn như: đời sống người lao động còn khó khăn, thu nhập thấp, thiếu ổn định, nguy cơ nghèo hóa khi về già, thiếu điều kiện chăm sóc gia đình. Bên cạnh đó, hệ thống pháp luật về lao động còn bất cập, một số doanh nghiệp vi phạm pháp luật, chưa tôn trọng quyền người lao động. Những yếu tố này vừa tạo áp lực xã hội vừa buộc công đoàn phải điều chỉnh tư duy, cách làm để không tụt lại phía sau.

Từ thực tiễn này, ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị công tác tuyên truyền cần linh hoạt, gần gũi, sâu sát hơn với đời sống công nhân. Nội dung truyền thông phải thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm và lấy lợi ích của đoàn viên làm trọng tâm; đồng thời phải đẩy mạnh chuyển đổi số, coi trọng truyền thông trên mạng xã hội, ứng dụng AI và các nền tảng số để lan tỏa thông tin nhanh, đúng và hiệu quả. Việc truyền đạt cần phù hợp từng nhóm đối tượng, tránh rập khuôn máy móc, hàn lâm, xa thực tế.

PHÚC VĂN