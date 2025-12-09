Công đoàn cần độc lập tương đối để bảo vệ người lao động

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đã góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đề xuất giải pháp bảo vệ quyền lợi người lao động, nâng cao vai trò công đoàn, dân chủ cơ sở và mở rộng đại diện lao động phi chính thức trong bối cảnh phát triển mới của đất nước.

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà cho người lao động bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HƯNG THƠ - LĐLĐ TỈNH QUẢNG TRỊ

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-TLĐ ngày 17-10-2025 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và căn cứ Hướng dẫn số 18-HD/BTGDVTW ngày 3-7-2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trên cơ sở gợi ý các nội dung liên quan đến xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị vừa tích cực tham gia góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng với tinh thần trách nhiệm cao và nghiên cứu kỹ lưỡng, nhấn mạnh vai trò của công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV được chuẩn bị công phu, khoa học, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và phương pháp tiếp cận toàn diện, hệ thống của Đảng. Văn kiện có kết cấu chặt chẽ, phản ánh đầy đủ ý chí, nguyện vọng, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề ra định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong góp ý, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, dự thảo đã nêu rõ “Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở và phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện”.

Đồng thời, tổ chức công đoàn và người lao động ở địa phương cũng đề nghị bổ sung giải pháp thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước chưa có tổ chức công đoàn, nhằm phát huy vai trò giám sát và quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Về công tác cán bộ, tổ chức công đoàn tại tỉnh Quảng Trị đề xuất phát huy tinh thần “khách quan, dân chủ” để bố trí đúng người có năng lực, trình độ, đồng thời nâng cao chất lượng công tác cán bộ và kiểm soát quyền lực.

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị cũng đặc biệt quan tâm đến chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội, đề nghị mở rộng phạm vi đại diện của công đoàn đối với lao động khu vực phi chính thức, lao động tự do, công nhân trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời có cơ chế giám sát quan hệ lao động xuyên biên giới. Các vấn đề như nhà ở xã hội, nhà ở công nhân thu nhập thấp tại các thành phố lớn, khu công nghiệp, khu chế xuất cũng được nhấn mạnh trong các đề xuất.

Những ý kiến góp ý này thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và tầm nhìn chiến lược của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đối với sự phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới. Qua đó, tổ chức công đoàn khẳng định vai trò độc lập tương đối, bảo vệ quyền lợi người lao động và góp phần hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng - định hướng quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong nhiều năm tới.

PHÚC VĂN