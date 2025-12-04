Trung Quốc chạy đua sản xuất ô tô bay

Tại nhà máy Aridge, công ty con của nhà sản xuất xe điện Xpeng, ở Quảng Châu, Trung Quốc, dễ dàng thấy những robot hậu cần di chuyển tới lui, tấp nập để vận chuyển các bộ phận chưa hoàn thiện cho dây chuyền lắp ráp sản xuất hàng loạt ô tô bay (eVTOL). Với công suất tối đa, mỗi 30 phút, nhà máy Aridge có thể sản xuất 1 chiếc.

Nhà máy bắt đầu giai đoạn sản xuất thử nghiệm vào đầu tháng 11 với hơn 7.000 đơn đặt hàng trước và dự kiến ​​giao hàng vào năm sau. Tuy ô tô bay vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu nhưng Bắc Kinh đã đặt mục tiêu “nền kinh tế tầm thấp” (gồm ô tô bay, máy bay không người lái và taxi bay) là lĩnh vực chiến lược trong 5 năm tới, nhằm tìm cách đẩy nhanh quá trình phát triển của chúng.

Một báo cáo của Boston Consulting Group cho biết, thị trường ô tô bay của Trung Quốc đang tiến đến “điểm uốn quan trọng” và dự đoán, thị trường này sẽ có giá trị 41 tỷ USD vào năm 2040.

Theo Japan Times, các doanh nghiệp Trung Quốc đang mạnh mẽ thúc đẩy hướng đi tương lai này nhờ tận dụng những tiến bộ nhanh chóng trong ngành drone và xe điện, cùng sự hậu thuẫn chính sách từ chính phủ.

Ô tô bay do Công ty EHang Holdings, Trung Quốc sản xuất, cất cánh lần đầu tiên tại châu Phi. Ảnh: SCMP

Ông Brandon Wang, một nhà đầu tư có trụ sở tại Bắc Kinh, người có danh mục đầu tư bao gồm AI, robot và ô tô bay, cho biết, xét về chuỗi cung ứng xe điện, Trung Quốc đang dẫn đầu. Xe bay có thể sử dụng các bộ phận EV sau khi được chứng nhận để sử dụng trong ngành hàng không, điều này có thể giúp các công ty Trung Quốc mở rộng quy mô.

Hiện các cơ quan quản lý hàng không phương Tây (FAA của Mỹ và EASA của châu Âu) có quy trình chứng nhận an toàn cực kỳ nghiêm ngặt và kéo dài. Quá trình phê duyệt phức tạp này đã làm chậm đáng kể tiến độ thương mại hóa và khiến các công ty "đốt tiền"; vào việc nghiên cứu và thử nghiệm. Chi phí sản xuất và đầu tư ban đầu cao, dẫn đến một số dự án phá sản ở châu Âu, khiến các công ty lớn của Mỹ tiêu tốn lượng tiền mặt khổng lồ, trong khi sản xuất hàng loạt vẫn chưa thành hiện thực.

Theo tờ Financial Times, trong khi các công ty Mỹ như Joby và Archer vẫn đang bị ràng buộc bởi các quy định chứng nhận an toàn nghiêm ngặt của FAA, các đối thủ Trung Quốc như EHang đã nhận được giấy phép hoạt động thương mại đầy đủ từ Cơ quan quản lý Trung Quốc (CAAC) và bắt đầu thử nghiệm chở khách. Đây là một lợi thế thương mại khổng lồ.

Nói cách khác, nếu Mỹ dẫn đầu về đầu tư tư nhân và châu Âu dẫn đầu về khuôn khổ an toàn, thì Trung Quốc lại dẫn đầu về tốc độ sản xuất, kiểm soát chi phí chuỗi cung ứng và sự hỗ trợ chính sách để thương mại hóa nhanh chóng, giúp họ có lợi thế tiên phong trong thị trường tỷ USD này. Cuộc cạnh tranh về tương lai của phương tiện di chuyển trên không đang nóng lên giữa các gã khổng lồ công nghệ toàn cầu.

Ông Elon Musk, CEO của "gã khổng lồ" Tesla, dự kiến cũng sẽ cho ra mắt nguyên mẫu ô tô bay trong vòng vài tuần tới. Trên trang podcast Joe Rogan Experience, ông chủ Tesla tự hào khoe: “Nếu bạn lấy tất cả những chiếc xe của James Bond và kết hợp chúng lại thì chiếc ô tô sắp ra mắt của tôi còn điên rồ hơn thế nữa”.

KHÁNH HƯNG