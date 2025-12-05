Đảm bảo an toàn trong môi trường học đường

Bắt nạt từ lâu đã là một vấn nạn nổi cộm trong môi trường học đường Malaysia, nơi áp lực cạnh tranh thi cử đôi khi được ưu tiên hơn kỹ năng xã hội và phát triển cảm xúc của học sinh. Nhằm tăng cường vấn đề an toàn trong các trường học, Hạ viện Malaysia vừa thông qua dự luật Chống bắt nạt năm 2025 với đa số phiếu thuận.

Dự luật này tạo hành lang pháp lý vững chắc cho phép các cơ quan chức năng triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng bắt nạt. Đồng thời, dự luật cũng thiết lập một cơ chế cụ thể để tiếp nhận khiếu nại và xử lý các vụ việc nghiêm minh. Một trong những điểm đáng chú ý là sự ra đời của Ủy ban Chống bắt nạt - cơ quan có thẩm quyền dân sự, chịu trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại.

Theo Bộ trưởng Bộ Luật và cải cách thể chế Datuk Seri Azalina Othman Said, trước mắt, luật sẽ áp dụng cho những người từ 18 tuổi trở xuống. Malaysia hy vọng luật sẽ có hiệu lực vào năm tới để tiến hành đánh giá tính hiệu quả, từ đó nghiên cứu mở rộng áp dụng đối với người trên 18 tuổi.

Một lớp học tại Malaysia Ảnh: BERNAMA

Thông qua luật này, Ủy ban Chống bắt nạt có thể yêu cầu bị đơn, phụ huynh hoặc người giám hộ phải bồi thường tối đa 250.000 ringgit (khoảng 60.000USD) để bù đắp những tổn thất mà nạn nhân phải chịu đựng. Việc buộc các bậc phụ huynh bồi thường được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.

Ngoài ra, luật cũng cho phép ủy ban yêu cầu phụ huynh hoặc người giám hộ tham dự các buổi tư vấn/hỗ trợ nuôi dạy con cái cùng với bị đơn.

Trước khi dự luật được thông qua, các vụ việc liên quan đến bắt nạt tại Malaysia được xử lý theo nhiều luật khác nhau như Luật An toàn trực tuyến, Luật Phòng chống quấy rối tình dục, Bộ luật Lao động và một số điều khoản trong Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, tình trạng phân tán này dẫn đến thiếu sự thống nhất và cụ thể trong cách giải quyết.

Do đó, dự luật đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ các nhà hoạt động xã hội và giáo dục. Chủ tịch tổ chức Parent Action Group for Education, bà Noor Azimah Abdul Rahim, nhận định dự luật là nền tảng pháp lý cần thiết để thống nhất cách xử lý các vụ bắt nạt, nhấn mạnh các trường cần ưu tiên tăng số lượng chuyên viên tư vấn để hỗ trợ học sinh.

Trong khi đó, bà Noor Aziah Mohd Awal, cựu thành viên Ủy ban Nhân quyền Malaysia, cũng bày tỏ lạc quan luật mới có thể giúp giảm số vụ bắt nạt, nhưng cho rằng luật cần cân bằng giữa trừng phạt và giáo dục, bởi những người gây ra hành vi bắt nạt cũng là trẻ em.

Các số liệu được cơ quan chức năng Malaysia công bố cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn nạn bắt nạt trong môi trường học đường. Hàng năm, ước tính có khoảng 14.000 vụ bắt nạt học đường ở cấp tiểu học và trung học được ghi nhận, gây tổn hại sức khỏe và nguy cơ trầm cảm cho nhiều trẻ em.

Khảo sát sức khỏe và bệnh tật quốc gia của Bộ Y tế cũng chỉ ra rằng 8,6% học sinh từ 13 đến 17 tuổi là nạn nhân có nguy cơ mắc chứng trầm cảm hoặc có xu hướng tự gây hại cao gấp 3 lần. Riêng từ tháng 8 đến tháng 10 năm nay, Malaysia đã ghi nhận 160 vụ bắt nạt (bao gồm cả thể chất và trực tuyến), trong đó 78% nạn nhân ở độ tuổi từ 6 đến 17.

Tất cả những thống kê này đều nhấn mạnh một thực tế là các vụ bắt nạt chủ yếu xảy ra trong môi trường học đường và trẻ em là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất.

PHƯƠNG NAM