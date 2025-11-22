Cung cấp insulin qua kem thoa da

Theo kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature, các nhà khoa học tại Đại học Chiết Giang, Trung Quốc vừa phát triển một phương pháp điều trị insulin tại chỗ cho bệnh nhân tiểu đường thông qua một loại kem bôi da (ảnh).

Các nhà nghiên cứu đã phát triển một loại polymer gọi là OP, liên kết với insulin để tạo ra một loại kem mà họ gọi là OP-I. Hợp chất này được thiết kế để điều chỉnh độ pH tự nhiên của da.

Loại kem này được thí nghiệm trên động vật mắc bệnh tiểu đường (chuột, heo con) và mẫu da người nuôi trong phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy lượng đường trong máu giảm. Bên cạnh tốc độ hấp thụ đủ mạnh để mô phỏng các mũi tiêm insulin thông thường cho bệnh nhân tiểu đường, các nhà khoa học cũng không tìm thấy dấu hiệu viêm nhiễm nào, cho thấy phương pháp điều trị này có thể gây ra tác dụng phụ có hại tối thiểu, nếu có.

Theo các nhà khoa học, mặc dù cần phải thử nghiệm mạnh mẽ hơn trên người, trong tương lai, phương pháp này có thể giúp bệnh nhân tiểu đường dễ thực hiện tại nhà, chấm dứt việc tiêm insulin gây đau đớn và đảm bảo sự giải phóng thuốc vào cơ thể một cách nhẹ nhàng, có kiểm soát.

