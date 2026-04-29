Sáng 29-4, UBND TPHCM tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM, đây là 1 trong các dự án được TPHCM đồng loạt khởi công chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026).

Tham dự có các đồng chí: Võ Văn Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Đại tá Trần Văn Cư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM cùng đại diện các sở, ngành TP, các nhà đầu tư.

Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM là cụm di tích lịch sử gắn liền với sự kiện ngày 5-6-1911, khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Sài Gòn ra đi tìm đường cứu nước. Việc thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang nhằm thể hiện sự biết ơn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh; bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật công trình; góp phần thúc đẩy sự phát triển du lịch thành phố, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Dự án có quy mô khoảng 1,4ha, gồm các hạng mục như: tòa nhà Rồng, khu văn phòng, khu hội trường và công trình phụ trợ, căn tin, khu neo tàu, công viên cảnh quan, sân đường. Công trình được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán. Dự kiến, công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày 2-9.

Trong quá trình triển khai, các đơn vị cũng sẽ nghiên cứu phương án quy hoạch tổng thể, đồng bộ kết nối khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội với Bến Bạch Đằng và hệ thống công viên ven sông Sài Gòn, tạo nên không gian văn hóa - lịch sử - du lịch đặc sắc bên sông.

Tại lễ khởi công, ông Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Tập đoàn Sun Group, nhà đầu tư dự án, nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của thời điểm triển khai công trình tại Bến Nhà Rồng trong những ngày tháng 4 lịch sử, khi cả nước hướng tới nhiều dấu mốc lớn của dân tộc và thành phố.

Ông bày tỏ niềm vinh dự khu Tập đoàn Sun Group được giao trọng trách xây dựng dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TPHCM và khẳng định tập đoàn sẽ triển khai dự án với tinh thần cao nhất, bảo đảm các tiêu chí “chất lượng - đẳng cấp - khác biệt”. Qua đó kiến tạo một công trình xứng tầm về chất lượng, kiến trúc và giá trị biểu tượng tại không gian lịch sử thiêng liêng của thành phố.

Đồng chí Võ Văn Minh thay mặt lãnh đạo TPHCM trao quyết định chấp thuận Nhà đầu tư Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Minh thay mặt lãnh đạo TPHCM trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Dự án này nằm tại vị trí địa chiến lược trên tuyến hàng hải quốc tế, với công suất thiết kế lên đến 16,9 triệu TEU, là điểm mấu chốt giúp Việt Nam tiến sâu hơn vào lộ trình logistics quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu.

CẨM NƯƠNG