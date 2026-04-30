Sôi nổi các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại TPHCM trong ngày 30-4

Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 ghi nhận không khí sôi nổi ở TPHCM với nhiều hoạt động. Các rạp chiếu phim, sân khấu, bảo tàng... đón đông đảo người dân đến vui chơi, giải trí.

Biểu diễn âm nhạc cổ điển tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Ảnh: BTCC

Phim chiếu rạp, cuộc ganh đua của các phim trong nước

Trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30-4, phim chiếu rạp có sự chênh lệch về doanh thu khá lớn. Cụ thể, hai phim kinh dị Việt gồm Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng (đạo diễn Đỗ Quốc Trung) và Heo năm móng (đạo diễn Lưu Thành Luân) tiếp tục nắm giữ 2 vị trí đầu tiên. Tính đến chiều 30-4, Phí phông hiện có doanh thu trong ngày đạt gần 6,4 tỷ đồng, tổng doanh thu hiện gần 150 tỷ đồng, nắm chắc ngôi vương phòng vé dịp lễ năm nay.

"Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng" tạo dấu ấn với những khung cảnh hùng vĩ, ma mị. Ảnh: ĐPCC

Heo năm móng cũng có sự bám đuổi quyết liệt với doanh thu trong ngày 30-4 gần 5,3 tỷ đồng, tổng doanh thu hơn 62 tỷ đồng và đang đầy cơ hội hướng đến cột mốc doanh thu trăm tỷ đồng.

Top 5 doanh thu trong ngày 30-4 cũng chứng kiến sự áp đảo của 3 phim Việt cùng được khởi chiếu từ ngày 24-4. Trong đó, Anh Hùng (đạo diễn Võ Thạch Thảo) duy trì vị trí số 3 với doanh thu ngày hơn 2,2 tỷ đồng và tổng doanh thu hơn 22,5 tỷ đồng. Đại tiệc trăng máu 8 (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh) cũng theo sát với doanh thu ngày gần 1,4 tỷ đồng và tổng doanh thu gần 22 tỷ đồng.

Đứng cuối trong top 5 là Trùm sò (đạo diễn Đức Thịnh) với doanh thu ngày 30-4 đạt hơn 1,1 tỷ đồng và tổng doanh thu hiện gần 7 tỷ đồng. Đây cũng là bộ phim hiện có số lượng suất chiếu thấp nhất trong số các phim Việt ra mắt vào dịp nghỉ lễ năm nay, chỉ gần 500 suất/ngày.

Ngoài ra, phòng vé Việt dịp này còn có sự tham gia của hàng loạt các phim hoạt hình ngoại nhập, tuy nhiên doanh thu của các phim ngoại khá khiêm tốn.

Bảo tàng mở cửa xuyên lễ, lan tỏa ký ức lịch sử qua nghệ thuật

Dịp lễ 30-4 năm nay, hầu hết các bảo tàng tại TPHCM đều mở cửa xuyên suốt, tổ chức các trưng bày chuyên đề, thu hút đông đảo công chúng. Không chỉ tái hiện những trang sử hào hùng, các không gian này còn mở ra những câu chuyện cảm động về các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, góp phần bồi đắp nhận thức lịch sử cho người xem.

Tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (số 28, đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TPHCM), bên cạnh các trưng bày chuyên đề, khách tham quan còn được thưởng thức những giai điệu nhẹ nhàng từ piano, violin, guitar… tạo nên không gian lắng đọng, giúp kết nối cảm xúc giữa hiện tại và quá khứ.

Khách tham quan thưởng thức những giai điệu du dương tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Ảnh: BTCC

Trong khi đó, tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (số 97, đường Phó Đức Chính, phường Bến Thành), đang diễn ra triển lãm các tác phẩm đạt Giải thưởng Mỹ thuật TPHCM 2026 - Điêu khắc Thành phố 5 năm, do Hội Mỹ thuật TPHCM phối hợp tổ chức.

Đáng chú ý, một không gian trưng bày khác trong bảo tàng có tác phẩm của NGND, họa sĩ Hoàng Trầm (1928 - 2025), một gương mặt tiêu biểu của mỹ thuật cách mạng.

Tác phẩm sơn mài “Lũ” của họa sĩ Hoàng Trầm được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM. Ảnh: BTCC

Đường sách sôi động các sự kiện mừng ngày thống nhất non sông

Dịp 30-4, Đường sách TPHCM đang diễn ra song song 2 hoạt động: Trưng bày sách chuyên đề 30-4 và Hội sách 30-4. Ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, tại đây ghi nhận lượng khách đông đảo và đa dạng, bao gồm các gia đình, nhóm bạn trẻ, học sinh, sinh viên cùng nhiều du khách quốc tế.

Khu đọc sách dành cho thiếu nhi tại Đường sách TPHCM trong ngày 30-4-2026. Ảnh: HỒ SƠN

Còn tại Đường sách TP Thủ Đức, hoạt động nổi bật trong dịp lễ là không gian trưng bày “Tủ sách Hào khí Lạc Hồng” giới thiệu nhiều đầu sách về lịch sử, văn hóa dân tộc, thu hút bạn đọc tìm hiểu trong dịp này. Bên cạnh đó, khu vực triển lãm tranh “Nét vẽ xanh - Thành phố trong mắt em” với các tác phẩm thiếu nhi đầy màu sắc cũng nhận được sự quan tâm của nhiều gia đình có trẻ nhỏ. Không gian triển lãm ảnh “Sài Gòn - TPHCM trên đường phát triển” góp phần tái hiện những công trình kiến trúc, văn hóa nghệ thuật tiêu biểu của TPHCM, do thành viên Hội Nhiếp ảnh TPHCM thực hiện.

Các gia đình đến với Đường sách TPHCM. Ảnh: HỒ SƠN

Các sân khấu kín chỗ ngồi

Thông tin từ các sân khấu cho biết, mùa diễn 30-4 năm nay lượng khán giả đặt vé cao hơn hẳn so với mọi năm. Theo đó, Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ (số 5B, đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa) đã bán được gần hết vé các vở: Ghen, Bồ công anh; các vở Xóm phông bạt, Tía ơi con lấy chồng. Riêng hai vở kịch Náo động rừng cổ tích và Bí mật rạp xiếc - chú ngựa thần đã bán hết vé dịp nghỉ lễ.

Sân khấu Hồng Vân cũng ghi nhận sự ủng hộ của khán giả, các vở diễn như Tương đối rối tương phùng, Già gân đã bán được 80% số vé. Sân khấu Idecaf cũng cho biết, đến chiều tối ngày 30-4, các vở diễn Lệ Chi Viên, Tấm Cám đại chiến, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài ngoại truyện, Làng vô tặc đã bán được hơn 90% lượng vé. Riêng hai vở còn lại của đơn vị này là Đảo hoa hậu và Nữ hoàng giải trí đã hết vé. Sân khấu Thế Giới Trẻ được xem là đơn vị thành công nhất trong dịp này khi toàn bộ các suất diễn của đơn vị này trong dịp nghỉ lễ 30-4 đều đã bán hết vé.

VĂN TUẤN - THIÊN BÌNH - HỒ SƠN - THÚY BÌNH