Đông đảo người dân, du khách đến các khu di tích tri ân Anh hùng liệt sĩ

Ngày 30-4, trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2026), đông đảo người dân và du khách đã tìm về các điểm di tích lịch sử cách mạng để tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Từ sáng 30-4, nhiều du khách là các cựu chiến binh, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên đã có mặt tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) để tri ân các Anh hùng liệt sĩ. Dòng người thắp nén hương thành kính dâng lên anh linh các Anh hùng liệt sĩ, hun đúc thêm niềm tự hào của dân tộc.

Rất đông du khách về Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc để dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và tham quan vãn cảnh

Ông Đặng Quốc Vũ, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trong ngày đầu nghỉ lễ, đơn vị đã đón gần 5.000 lượt du khách đến khu di tích để dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và tham quan vãn cảnh. Dự kiến, trong dịp nghỉ lễ, khu di tích sẽ đón khoảng 14.000 lượt du khách.

Tại Nghệ An, dù điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng ngay từ sáng sớm, nhiều du khách đã đội mưa có mặt tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Các hoạt động dâng hương, triển lãm chuyên đề và không gian trải nghiệm mới đã tạo nên không khí trang nghiêm, thu hút đông đảo người dân hành hương về quê Bác.

Ông Nguyễn Bảo Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên cho biết, dù trời mưa nhưng rất đông du khách từ mọi miền Tổ quốc đến viếng thăm quê Bác. Ước tính trong ngày 30-4, khu di tích đón khoảng 10.000 lượt du khách.

Du khách quốc tế tham quan di tích sân bay Tà Cơn (Quảng Trị)

Tại Quảng Trị, các điểm di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng như sân bay Tà Cơn, Thành cổ Quảng Trị, Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải... thu hút đông đảo du khách tham quan nhờ các giá trị lịch sử sâu sắc và hoạt động trải nghiệm độc đáo. Ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, ngành du lịch địa phương đẩy mạnh tăng cường liên kết, phát huy thế mạnh tài nguyên thiên nhiên "Vương quốc hang động" ở phía Bắc và không gian lịch sử "Ký ức chiến tranh - Khát vọng hòa bình" ở phía Nam, hình thành các tuyến du lịch đặc thù, riêng có của Quảng Trị để phục vụ khách tham quan.

Du lịch tự túc, tự do di chuyển

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, cùng với nhiều đoàn khách đi theo tour tuyến, không ít người khám phá Huế theo kiểu tự túc. Nhiều gia đình, nhóm bạn lựa chọn di chuyển bằng phương tiện cá nhân để chủ động hành trình, tận hưởng trọn vẹn không gian văn hóa, ẩm thực và nhịp sống miền di sản.

Du khách trải nghiệm "Dạ yến tiệc hoàng cung" tại Đại nội Huế

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, ngành du lịch địa phương đã thiết lập các kênh hỗ trợ khẩn cấp dành riêng cho du khách, trong đó công bố đường dây nóng 0234.3828288 để hỗ trợ đặt phòng, homestay và sắp xếp địa điểm dừng chân trong thời gian cao điểm kỳ nghỉ lễ. Ngoài ra, ngành du lịch tiến hành rà soát, cập nhật công suất phục vụ khách du lịch của hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn nhằm nắm số lượng phòng, chất lượng dịch vụ và khả năng đáp ứng nhu cầu trong từng thời điểm.

VĂN THẮNG - DƯƠNG QUANG